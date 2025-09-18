दुबई : भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) तनाव का UAE क्रिकेट टीम के आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। UAE क्रिकेट टीम में दोनों देशों के प्रवासी खिलाड़ी शामिल हैं। कप्तान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) ने एशिया कप (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान के खिलाफ नाटकीय और विलंबित मुकाबले के बारे में पूछे गए सवालों को टालते हुए यह बात कही। UAE क्रिकेट टीम में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के बराबर संख्या में खिलाड़ी हैं। एक तरफ सिमरनजीत सिंह, राहुल चोपड़ा, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर और अलीशान शराफू हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्तान में जन्मे कप्तान वसीम, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद और आसिफ खान हैं।

दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद वसीम ने कहा कि टीम एक परिवार की तरह है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें 26 भारतीय मारे गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा तनाव का टीम के आपसी रिश्तों पर कोई असर पड़ा है या ड्रेसिंग रूम में कोई बातचीत हुई है, वसीम ने नकारात्मक जवाब दिया।

भारत-पाक तनाव पर नहीं की बात

उन्होंने कहा, 'नहीं, हम उस (भारत-पाक तनाव) बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम साथ में काफी क्रिकेट खेलते हैं। हम यहां एक परिवार की तरह हैं। यहां कोई भारतीय या कोई पाकिस्तानी नहीं है। हम UAE टीम के लिए खेलते हैं। हम एक परिवार की तरह खेलते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं।'

इस तनावपूर्ण रिश्ते ने मौजूदा टूर्नामेंट में तब हलचल मचा दी जब रविवार को मैच के टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद भी दोनों टीमों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि भारतीयों ने पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने का फैसला किया था। नाराज पाकिस्तान ने मैच से हटने की धमकी दी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, उन पर पारंपरिक आदान-प्रदान पर रोक लगाने का आरोप लगाया।

ICC द्वारा पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उनकी मांग को खारिज करने के बाद टीम ने बुधवार को UAE के खिलाफ मैच की शुरुआत भी टाल दी। खिलाड़ी अंततः पाइक्रॉफ्ट से माफी मांगने का दावा करने के बाद मैदान पर आए जबकि ICC ने जोर देकर कहा कि जिम्बाब्वे के इस अनुभवी खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की है और पाकिस्तान अपने आरोपों का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है।

UAE के कप्तान ने वॉकओवर की अपील क्यों नहीं की

UAE की टीम गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पाकिस्तान से 41 रनों से हार गई, जिसने विपक्षी टीम को 9 विकेट पर 146 रनों पर रोक दिया। वसीम की टीम पाकिस्तान की वजह से हुई देरी के बाद वॉकओवर की अपील कर सकती थी क्योंकि मेजबान टीम समय पर स्टेडियम पहुंच गई थी, जो निर्धारित समय से दो घंटे पहले है। हालांकि, पाकिस्तान में जन्मे वसीम ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा फैसला मांगने के बारे में कभी नहीं सोचा था।

उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, यह हमारी जिम्मेदारी या हमारा काम नहीं है। हम अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हम यहां मैच खेलने आए थे, और हमने वही किया।' उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी टीम की वजह से हुई देरी से उनकी टीम प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम समय पर खेल रहे थे या देर से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शाम 6:30 बजे खेल रहे हैं या 7:30 बजे। यह हमारा काम नहीं है। यह आयोजकों का काम है। हम यहां मैच खेलने आए थे और हमने मैच खेला।'

विवाद से दूर रहते नजर आए वसीम

वसीम का किसी भी विवाद से दूर रहने का प्रयास साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वह बेवजह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या मैच से पहले की उनकी दिनचर्या में कोई खलल पड़ा, तो उन्होंने उल्टा सवाल किया, 'क्या आपको हमारे गेंदबाजी प्रदर्शन को देखकर ऐसा महसूस हुआ?' वसीम 2021 में पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के लिए एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में खेले थे, जबकि 2024 में उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चुना था लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण वे इसमें हिस्सा नहीं ले सके।

पाकिस्तान के वरिष्ठ तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'देखिए, मुझे दबाव महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि ये चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं थीं। यह बोर्ड (PCB) का सिरदर्द है और वे इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं।' रऊफ ने कहा, 'मुझे एक मैच खेलना था और उस पर ध्यान केंद्रित करना था। बाकी बाहरी चीजें प्रबंधन का मामला थीं और उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला।'

भारत और पाकिस्तान रविवार को सुपर 4 मुकाबले में आमने-सामने होंगे और भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 'हाथ मिलाने की मनाही' की नीति जारी रहेगी। इतना ही नहीं दोनों टीमें 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भी एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं।