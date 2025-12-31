स्पोर्ट्स डेस्क : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए एशेज के चौथे टेस्ट का असर सिर्फ नतीजे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ICC टेस्ट रैंकिंग की तस्वीर भी बदल दी है। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने चुनौतीपूर्ण हालात में दमदार प्रदर्शन कर बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने पूरी सीरीज में निरंतर प्रभाव छोड़ते हुए गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप स्पॉट के बेहद करीब पहुंचकर जसप्रीत बुमराह पर दबाव बढ़ा दिया है।

हैरी ब्रूक की छलांग: दूसरा स्थान हासिल

कम स्कोर वाले मेलबर्न टेस्ट में हैरी ब्रूक ने भले ही कोई बड़ी पारी न खेली हो, लेकिन मुश्किल हालात में बनाए गए उनके कुल 59 रन बेहद अहम साबित हुए। इसी प्रदर्शन के दम पर 26 वर्षीय इंग्लिश बल्लेबाज़ ICC टेस्ट बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रूक ने इस दौरान स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। अब उनसे आगे सिर्फ़ उनके साथी खिलाड़ी जो रूट हैं, जो 867 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर एक बने हुए हैं।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को भी फायदा

MCG टेस्ट में इंग्लैंड की चार विकेट की जीत का सीधा फायदा उनके गेंदबाज़ों को भी मिला। तेज गेंदबाज जोशुआ टोंग ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5/45 और 2/44 के आंकड़े दर्ज किए, जिसके चलते वह 13 स्थान की छलांग लगाकर 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा गस एटकिंसन चार पायदान ऊपर चढ़कर 13वें और ब्रायडन कार्स छह स्थान ऊपर बढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यह इंग्लैंड के तेज आक्रमण के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर मानी जा रही है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को झटका

मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसका असर उनकी व्यक्तिगत रैंकिंग पर पड़ा है। हालांकि बल्लेबाज़ी में निराशा के बीच ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने कुछ राहत की खबरें दी हैं।

मिशेल स्टार्क बुमराह के बेहद करीब

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वह अब पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और कप्तान पैट कमिंस को पीछे छोड़ दिया है, जो MCG टेस्ट में नहीं खेले थे। स्टार्क और भारत के जसप्रीत बुमराह के बीच अब सिर्फ 36 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर रह गया है, जिससे आने वाले सिडनी टेस्ट में नंबर एक स्थान की जंग और दिलचस्प हो सकती है।

स्कॉट बोलैंड का करियर बेस्ट

चौथे एशेज टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले स्कॉट बोलैंड ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। वह सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं और पहली बार 800 रेटिंग पॉइंट्स का आंकड़ा पार किया है।

WTC स्टैंडिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर

MCG टेस्ट हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में 85.71 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

सिडनी टेस्ट पर टिकी निगाहें

4 जनवरी से शुरू होने वाले एशेज के पांचवें और आखिरी टेस्ट में हैरी ब्रूक और मिशेल स्टार्क दोनों की नजरें अपनी-अपनी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर होंगी, जिससे यह मुकाबला व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिहाज़ से भी बेहद खास बन गया है।