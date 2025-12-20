स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा मुंबई में की गई, जिसमें शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया। कप्तानी का जिम्मा सूर्यकुमार यादव को सौंपा गया है जबकि अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ता अजित अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजित सैइकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा की। इस बार की टीम में कुछ नए नाम शामिल किए गए हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों को रणनीति और टीम की संतुलित संयोजन के तहत चुना गया है।

गिल का बाहर होना और कारण

शुभमन गिल को टीम से बाहर करने को लेकर अगरकर ने कहा, 'जब आप सिर्फ 15 खिलाड़ियों का चयन करते हैं, तो किसी को बाहर करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश, इस बार यह गिल हैं।' गिल का चयन न होना कई फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाला फैसला रहा।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और टीम की रणनीति

टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव पर उम्मीदें बड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सूर्यकुमार को अपनी बल्लेबाजी में सुधार लाने और विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को भांपने की जरूरत है। स्टार स्पोर्ट्स के सबा करीम ने कहा कि सूर्यकुमार को अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सुधार करना चाहिए ताकि वह मैच-जीतने वाले बल्लेबाज के रूप में टीम को मजबूती दें।

अक्षर पटेल उप-कप्तान और टीम संतुलन

अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाकर टीम में अनुभव और नेतृत्व का संतुलन बनाए रखा गया है। टीम चयन में कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जिससे टीम की बैलेंस और घरेलू-विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन की क्षमता बढ़ाई जा सके।

टीम की घोषणा के माहौल

टीम चयन की बैठक खत्म होने के बाद मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देवजित सैइकिया और अजित अगरकर ने मीडिया को टीम की घोषणा की और चयन प्रक्रिया में चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन।