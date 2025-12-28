स्पोर्ट्स डेस्क: बिहार के उभरते क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल की उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। युवा बल्लेबाज को भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है और वह इस सीरीज में भारतीय टीम की अगुआई करते नजर आएंगे। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल यूथ क्रिकेट तक, वैभव की तेजी से बढ़ती सफलता ने सभी का ध्यान खींचा है।

सबसे कम उम्र में शतक

अप्रैल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू करने वाले वैभव पहले ही टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव माना जा रहा है।

रिकॉर्ड तोड़ते प्रदर्शन

वैभव ने अगले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंद में 101 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और 11 छक्के शामिल थे। इस प्रदर्शन के साथ ही वह टी20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन बनाकर सबसे कम उम्र में शतक लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया।

आंकड़े और करियर

वैभव ने सिर्फ 23 महीने के सीनियर क्रिकेट करियर में खुद को साबित कर दिया है। 50 ओवर के मैचों में औसत: 46, स्ट्राइक रेट: 157.83, टी20 में औसत: 41.23, स्ट्राइक रेट: 204.37, टी20 में तीन शतक और सबसे अधिक 144 रन। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 14 साल की उम्र में भी वह कितने बेखौफ और खतरनाक बल्लेबाज हैं।

कप्तानी और भविष्य

अब वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। इस सीरीज का उद्देश्य जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले आखिरी ड्रेस रिहर्सल है। युवा खिलाड़ी के लिए यह एक असली इम्तिहान साबित होगा।

भारत की अंडर-19 टीम (साउथ अफ्रीका दौरा)

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार।

