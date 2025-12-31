अबू धाबी : एंड्रीज गौस की 58 गेंदों में 120 रन की नाबाद पारी ने डेजर्ट वाइपर्स को आईएल टी20 फाइनल में पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने मंगलवार को अबू धाबी में पहले क्वालीफायर में एमआई अमीरात को 45 रनों से हरा दिया। गौस, जिन्होंने 9 छक्के और सात चौके लगाए, ने फखर जमान के साथ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 157 रनों की साझेदारी की, जिससे वाइपर्स ने 233/1 का बड़ा स्कोर बनाया।

एमआई अमीरात टॉम बैंटन (27 गेंदों में 63 रन) की अच्छी शुरुआत और आखिर में रोमारियो शेफर्ड की तेज पारी के बावजूद 7 विकेट पर 188 रन ही बना पाई जिससे वाइपर्स ने एक शानदार जीत हासिल करके लगातार दूसरी बार आईएल टी20 फाइनल में जगह बनाई। फजलहक फारूकी के खिलाफ सतर्क शुरुआत के बाद गौस और फखर जल्दी ही जम गए और आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे।

वाइपर्स को बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। पांचवें ओवर में शेफर्ड को 20 रन पड़े, जिसमें गौस ने दो छक्के और एक चौका लगाया। वाइपर्स ने पावरप्ले में 47 रन बनाए और बीच के ओवरों में बाउंड्री लगने लगीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने ओवरपिच या छोटी गेंदों पर प्रहार किया, जिससे वाइपर्स का शतक 11 ओवर के अंदर पूरा हो गया और साझेदारी आईएल टी20 इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई।

यह साझेदारी आखिरकार तब टूटी जब फखर 69 रन बनाकर एएम गजनफर का शिकार हुए जिससे 16वें ओवर में गेंदबाजों को कुछ राहत मिली। लेकिन तब तक, गौस ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने साफ-सुथरे सीधे हिटिंग और दमदार पुल शॉट्स के मिश्रण से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उनका शतक सिफर् 58 गेंदों में आया, जिससे वह लीग के नॉकआउट चरणों में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

अमीरात के गेंदबाजों को डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने में मुश्किल हुई, उन्होंने लगातार फुल टॉस गेंदें फेंकी जो स्टैंड्स या गैप्स में चली गईं। 19वें ओवर में 22 रन बने, जब गौस ने शेफडर् की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाकर वाइपर्स को 200 रन के पार पहुंचाया। सैम करन ने यह सुनिश्चित किया कि मोमेंटम और भी बढ़े, क्योंकि उन्हें सेट होने में कोई समय नहीं लगा, उन्होंने सिफर् 12 गेंदों में 38 रन बनाए। इसमें आखिरी ओवर में जहूर खान की गेंदों पर दो छक्के और दो चौके शामिल थे, क्योंकि आखिरी दो ओवरों में 44 रन बने, जिसमें गौस-करन की जोड़ी ने सिफर् 25 गेंदों में 76 रन बनाए।

एमआई अमीरात ने इरादे के साथ पीछा करना शुरू किया, मुहम्मद वसीम ने पहली गेंद से ही तेजी से रन बनाए और बार-बार लेग-साइड की बाउंड्री पार की। आंद्रे फ्लेचर उस गति से तालमेल बिठाने में संघर्ष करते दिखे और जल्दी आउट हो गए, लेकिन बैंटन ने एक तूफानी जवाबी हमले से पीछा जारी रखा। क्लीन पुल शॉट्स को निडर लॉफ्टेड स्ट्रोक्स के साथ मिलाकर, बैंटन ने 21 गेंदों में अर्धशतक बनाया, और वसीम के साथ एक तेज साझेदारी की जिसने कुछ समय के लिए विश्वास जगाया।

आधे मैच तक एमआई अमीरात 104/1 पर ट्रैक पर लग रही थी, लेकिन हर शांत ओवर के साथ आस्किंग रेट बढ़ता गया। जैसे ही वाइपर्स ने स्पिन का सहारा लिया, मोमेंटम निर्णायक रूप से बदल गया। आईएल टी20 डेब्यू पर उस्मान तारिक ने गेम-चेंजिंग स्पेल डाला, बैंटन को 27 गेंदों में 63 रन पर आउट किया और फिर जल्दी-जल्दी दो और विकेट लेकर मिडिल ऑडर्र को ध्वस्त कर दिया।

नसीम शाह ने उनका स्माटर्ली साथ दिया, धीमी गेंदों और तेज यॉकर्र का मिश्रण करके वसीम को आउट किया और स्कोरिंग को रोक दिया। विकेट गिरने और पिच धीमी होने के साथ, एमआई अमीरात एक मजबूत स्थिति से नुकसान को कंट्रोल करने की स्थिति में आ गई। शेफडर् ने एक पावरफुल कैमियो के साथ देर से कुछ आतिशबाजी की, आखिरी ओवरों में करन और डेविड पायने का सामना किया, लेकिन लक्ष्य बहुत पहले ही पहुंच से बाहर हो गया था। उस्मान ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि वाइपर्स के कटर और धीमी गेंदों के सामूहिक इस्तेमाल ने यह सुनिश्चित किया कि पीछा कभी भी पूरी तरह से पटरी पर न आ सके।