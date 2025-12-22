स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से शिकस्त दी। मैच की धमाकेदार जीत के बीच, भारतीय कप्तान और CSK स्टार आयुष म्हात्रे और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रज़ा के बीच हुए शब्दों के आदान-प्रदान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
आयुष महात्रे बन गए सोशल मीडिया के ट्रेंड
मैच की शुरुआत में, भारत को 348 रन का लक्ष्य मिला था। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अली रज़ा ने फुलर डिलीवरी फेंकी, जिसे म्हात्रे हिट करना चाहते थे लेकिन वह कैच हो गया। अली रज़ा का उत्सव और महात्रे की प्रतिक्रिया ने मैदान पर तीव्र बहस पैदा कर दी। इस दौरान अंपायरों को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ ही मिनटों में इस झड़प के क्लिप्स इंस्टाग्राम, X और यूट्यूब पर वायरल हो गए।
पाकिस्तान की बैटिंग मास्टरक्लास
हालांकि बहस ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने मुकाबला पहले ही अपने पक्ष में कर लिया। समीर मिन्हास ने केवल 113 गेंदों में 172 रन की शानदार पारी खेली, जिससे पाकिस्तान ने 347/8 का विशाल स्कोर बनाया। इस पारी ने भारत पर तुरंत दबाव डाल दिया।
भारत की चेज़िंग पर पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी हावी
भारत को मुकाबले में बने रहने के लिए लगभग परफेक्ट शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन अली रज़ा, मोहम्मद सय्यम और अब्दुल सुब्हान की तेज़ गेंदबाजी ने भारत की पारी को जल्दी ही ध्वस्त कर दिया। अली रज़ा ने 4 विकेट लिए, जबकि सय्यम और सुब्हान ने दो-दो विकेट झटके। भारत केवल 156 रन पर ऑल आउट हुआ और पाकिस्तान ने 191 रनों से जीत दर्ज की।
मैच के बाद की प्रतिक्रियाए
मैच खत्म होने के बाद कोई हैंडशेक या औपचारिक बातें नहीं हुईं। आयुष म्हात्रे ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैच में गेंदबाजी की असंगति ने भारत की राह कठिन बना दी। पाकिस्तान की टीम ने अपने जूनियर स्तर की ताकत और गहराई को साबित किया। भारत के लिए यह फाइनल एक सिखाने वाला और बुरा अनुभव रहा।