नई दिल्ली (भारत) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर और चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर के साथ बातचीत करते हुए उनकी बेटी के करियर को आकार देने में उनकी मां के अपार योगदान की सराहना की। 

प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के साथ बातचीत के दौरान रेणुका को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं कठिन परिस्थितियों में भी आपके जीवन में इतना योगदान देने के लिए आपकी मां को सलाम करता हूं। एक एकल अभिभावक के रूप में उन्होंने आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए। एक मां का अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है।' 

हाल ही में संपन्न महिला विश्व कप में छह मैच खेलने वाली रेणुका ने तीन विकेट लिए और भारत के खिताब जीतने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवंबर को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप की चैंपियन टीम की मेजबानी की, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की, जो लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर उन्हें मिली ट्रोलिंग के बाद हुई। 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह लोगों की जिंदगी बन गया है। अगर क्रिकेट में सब कुछ ठीक चलता है, तो पूरा देश अच्छा महसूस करता है, लेकिन अगर क्रिकेट में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो पूरा देश हिल जाता है..." 2005 और 2017 के फाइनल में दो दिल टूटने के बाद आईसीसी महिला विश्व कप जीतने का भारत का वर्षों पुराना सपना आखिरकार टूट गया। 

फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच में शेफाली शर्मा (87 और 2/36) और दीप्ति शर्मा (58 और 5/39) ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया जो लाखों लोगों के ज़हन में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा और भविष्य के क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता बन गया है और न्यूजीलैंड की तरह, उसने भी घरेलू धरती पर पहली बार ऐसा किया है। 
 

