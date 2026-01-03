Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू व्हाइट-बॉल चुनौती के साथ करेगा, जिसकी शुरुआत तीन मैचों की वनडे सीरीज से होगी जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर भारत की जर्सी में दिखेंगे। 

‘फॉलो द ब्लूज' पर बात करते हुए जियोस्टार के एक्सपर्ट इरफान पठान और वरुण आरोन ने ज्यादा वनडे और ट्राई-सीरीज की जरूरत, रोहित और कोहली के वनडे करियर को बढ़ाने के महत्व और नए कप्तान शुभमन गिल के आस-पास बढ़ती उम्मीदों पर ज़ोर दिया। इरफान पठान ने रोहित और कोहली के पुरुष विश्व कप 2027 में खेलने के बारे में कहा, 'आप निश्चित रूप से 2027 वनडे वल्डर् कप के बारे में सोचना चाहेंगे। यह अभी दूर है, लेकिन मैं बस रोहित और कोहली दोनों को लंबे समय तक भारत के लिए और जब वे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हों, तो घरेलू क्रिकेट में खेलते देखना चाहता हूं। वे सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए वे जितना ज़्यादा खेलेंगे, उतना ही बेहतर होगा।' 

वनडे और टेस्ट में गिल के सामने चुनौतियां

वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर शुभमन गिल के सामने आने वाली चुनौतियों पर उन्होंने कहा, 'जब मुझे पहली बार 19 साल की उम्र में चुना गया था, तो महान राहुल द्रविड़ ने कहा था, 'इरफान, यह अच्छी बात है कि तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो, लेकिन अब चीजें और मुश्किल होंगी।' जब मैंने उनसे पूछा कि अगर चीजें मुश्किल हो जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, 'तुम्हें इसे संभालना आ जाएगा' और शुभमन गिल के साथ भी ऐसा ही होगा। इंग्लैंड दौरे पर शुभमन के साथ एक अच्छी बात यह हुई कि उनका टेस्ट एवरेज बेहतर हुआ और टीम पर उनका दबदबा भी बढ़ा। अब वनडे में भी उन पर जिम्मेदारी है और यह उनके लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका है।' 

गिल की तुलना कोहली से 

शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से किए जाने पर पठान ने कहा,'वह बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और तुलना होना लाजमी है। विराट कोहली की लगातार सचिन तेंदुलकर से तुलना की जाती थी और उनसे उसी लेवल पर परफॉर्म करने की उम्मीद की जाती थी। अब जब कोहली उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो गिल की तुलना उनसे की जा रही है। उम्मीदें हैं कि उन्हें उन स्टैंडर्ड्स को मैच करना होगा और 25,000-30,000 रन बनाने होंगे और उनमें निश्चित रूप से ऐसा करने की काबिलियत है।' 