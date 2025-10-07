स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट का युवा सितारा यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपने शॉट्स से विरोधियों को हैरान करते हैं, लेकिन अब उनकी नज़र सिर्फ़ रनों पर नहीं, बल्कि एक और बड़ी मंजिल पर है भारतीय टीम की कप्तानी। शुभमन गिल की वनडे कप्तानी संभालने के बाद क्रिकेट में नई पीढ़ी का दौर शुरू हो गया है, और अब जायसवाल ने भी अपने दिल का सपना खुलकर बताया है, एक दिन भारत का कप्तान बनना।

“हर दिन खुद को लीडर के रूप में बेहतर बना रहा हूँ”

राज शामानी के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान जायसवाल ने कहा, “मैं हर दिन खुद पर काम कर रहा हूँ ताकि सिर्फ़ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक अच्छा लीडर भी बन सकूँ। फिलहाल अपनी फिटनेस और मानसिक मजबूती पर ध्यान दे रहा हूँ। एक दिन मैं कप्तान बनना चाहता हूँ — यही मेरा सपना है।”

फिटनेस और अनुशासन पर फोकस

23 वर्षीय जायसवाल ने बताया कि वह अपने शरीर को बेहतर समझने और मैच फिटनेस पर ज़ोर देने में जुटे हैं। उनका मानना है कि लीडर बनने से पहले खिलाड़ी को खुद का अनुशासन बनाना ज़रूरी है। “जितना मैं अपने शरीर और खेल को समझूंगा, उतना ही टीम को प्रेरित करने में सक्षम रहूंगा,” उन्होंने कहा।

जमीन से जुड़े, पर सोच ऊंची

मुंबई की गलियों से टीम इंडिया तक का सफर तय करने वाले जायसवाल अब क्रिकेट के बड़े मंच पर खुद को सिर्फ़ बल्लेबाज़ नहीं, बल्कि भविष्य के कप्तान के रूप में देखते हैं। उनकी सोच दर्शाती है कि यह युवा खिलाड़ी सिर्फ़ रन नहीं, बल्कि टीम की दिशा तय करने का भी जज़्बा रखता है।

क्या राजस्थान रॉयल्स में मिलेगी पहली कप्तानी?

राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन की कप्तानी को लेकर चर्चाएँ तेज़ हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल को भविष्य के लीडर के रूप में देखा जा रहा है। टीम प्रबंधन के भीतर माना जा रहा है कि जायसवाल न सिर्फ़ मैदान पर प्रदर्शन के ज़रिए, बल्कि अपनी सोच और ऊर्जा से भी टीम को नई दिशा दे सकते हैं।