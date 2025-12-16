स्पोर्ट्स डेस्क: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट ने खुलासा किया कि उनके पहले IPL सीजन में दबाव ने उन्हें प्रभावित किया था। पंजाब किंग्स के लिए 2023 में खेलते हुए शॉर्ट ने अपनी क्षमता साबित नहीं कर पाए और अगले ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने उन्हें नहीं चुना। अब, मिनी ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्टर करते हुए शॉर्ट वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।

डेब्यू IPL सीजन में संघर्ष

मैट शॉर्ट को 2023 में जॉनी बेयरस्टो की चोट के कारण रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में पंजाब किंग्स में शामिल किया गया था। छह मैचों में खेलने के बावजूद उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं बनाया और 19.50 की औसत के साथ कुल 117 रन ही जोड़ पाए। शॉर्ट ने माना कि लीग की प्रतिष्ठा और दबाव ने उन्हें प्रभावित किया।

शॉर्ट ने बताया, 'शायद मैं थोड़े जल्दी में IPL में आया था। यह मेरा पहला विदेशी टूर्नामेंट था, सीधे IPL में खेलना बड़ा अनुभव था। उस समय पूरी IPL की हलचल ने मुझे थोड़ा हिला दिया और मैं अपनी खेल शैली से दूर चला गया।'

अब हैं मानसिक रूप से तैयार

शॉर्ट ने अपने खेल के मानसिक पक्ष पर भी काम किया है। डेविड रीड की मदद से उन्होंने ध्यान केंद्रित करना और सभी विचलनों को पीछे छोड़ना सीखा। अब वे फ्रेंचाइजी से चयन मिलने पर पूरी तरह से तैयार हैं। 'मेरे पास अब Big Bash और दुनिया भर की अन्य प्रतियोगिताओं का अनुभव है। इससे मुझे दबाव को संभालने और विभिन्न परिस्थितियों में खेलने का आत्मविश्वास मिला है। अब अगर चुना गया, तो मैं पूरी तरह तैयार रहूंगा।'

भविष्य के अवसरों के लिए सकारात्मक रवैया

मैट शॉर्ट ने कहा कि यदि उन्हें ऑक्शन में नहीं चुना गया, तो भी अन्य अवसर हमेशा मिलेंगे। वे और उनकी पत्नी इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। 'अगर एक चीज़ नहीं होती, तो हम कुछ और खोज लेंगे। मैं ऑक्शन को देखूंगा और फिर परिणाम का इंतजार करूंगा।'

IPL के आंकड़े

मैच: 6, कुल रन: 117, औसत: 19.50, स्ट्राइक रेट: 127.17। मैट शॉर्ट की IPL वापसी को लेकर फैंस की निगाहें अगले ऑक्शन पर टिकी हैं, और उम्मीद है कि इस बार वे अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचेंगे।