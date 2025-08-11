स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप टी20 में पिछले वर्षो में गेंदबाजो ने कुछ असाधारण प्रदर्शन किया है। जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 6 मैच में 13 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वालो की सूची में सबसे आगे है।

टी20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज:

1. भुवनेश्वर कुमार (भारत) - 13 विकेट

भारत के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 2016 और 2022 एशिया कप (टी20) में 13 विकेट लिए, जिससे वह टूर्नामेंट के टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 में आया, जब उन्होंने 4 रन देकर 5 विकेट लिए। जिसमें उन्होंने स्विंग और विविधता दोनो के साथ हावी होने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

2. अमजद जावेद (यूएई) - 12 विकेट

यूएई का प्रतिनिधित्व करते हुए अमजद जावेद ने एशिया कप टी20 में 12 विकेट लिए, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेटो में से दूसरे स्थान पर है। उनका यह आंकड़ा सिर्फ एक संस्करण में आया। जहां उन्होंने लगभग 14 की औसत से सहयोगी राष्ट्र के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

3. मोहम्मद नवीद (यूएई) - 11 विकेट

यूएई के एक और खिलाड़ी मोहम्मद नवीद ने एशिया कप टी20 इतिहास में 11 विकेट लिए, जिससे वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजो में शामिल हो गए।यूएई के सीमित मैचो के बावजूद नवीद ने अपने मौको का पूरा फायदा उठाया और क्षेत्रीय दिग्गजो के खिलाफ प्रभावी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।

4. राशिद खान (अफ़गानिस्तान) - 11 विकेट

अफ़गानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने टी20 एशिया कप में 11 विकेट लिए है, जो कई संस्करणो में उनकी निरंतरता और उपस्थिति का प्रमाण है। राशिद का उदय तेजी से हुआ है। उन्होंने 2018 में ICC टी20I गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया और दबाव में भी अपनी तेज लेग स्पिन और भ्रामक गति से अच्छा प्रदर्शन जारी रखा।

5. हार्दिक पांड्या (भारत) - 11 विकेट

हार्दिक पांड्या ने एशिया कप टी20 रिकॉर्ड बुक में 11 विकेट के साथ नवीद और राशिद के साथ बराबरी कर ली है। अपनी ऑलराउंड प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले पांड्या ने टूर्नामेंट में तेज और यॉर्कर का मिश्रण किया है। जिससे उन्हें कड़े मुकाबलो में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

गौर है कि एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट एशिया कप का 17वां सत्र होगा और इसमें टी20 प्रारूप अपनाया जाएगा।