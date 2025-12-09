स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया साल 2025 की अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। इसके साथ ही इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची भी सामने आ गई है, जिसमें विराट कोहली टॉप पर हैं जबकि केएल राहुल पांचवें स्थान पर रहे।

1. विराट कोहली – साल के असली किंग

साल 2025 में भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा वनडे रन विराट कोहली ने बनाए। कोहली ने 13 मैचों में 651 रन ठोके और 65.10 की शानदार औसत से बल्लेबाजी की। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक निकले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

2. रोहित शर्मा – हिटमैन फिर रंग में

रोहित शर्मा 2025 में सबसे सफल भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 वनडे मुकाबलों में 50.00 के औसत से 650 रन बनाए। रोहित के बल्ले से 2 शतक और 4 फिफ्टी निकलीं। ओपनिंग में उन्होंने पूरे साल स्थिरता दिखाई।

3. श्रेयस अय्यर – भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैटर

श्रेयस अय्यर ने इस साल 11 वनडे मैच खेले और 496 रन बनाए। उन्होंने 49.60 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 5 अर्धशतक लगाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टूर पर चोटिल होने की वजह से वह साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेल सके।

4. शुभमन गिल – युवा कप्तान का दम

कप्तान शुभमन गिल ने 2025 में 11 वनडे मैचों में 490 रन बनाए। 49.00 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2 शतक और 2 फिफ्टी जड़ीं। चोटिल होने के कारण वह साउथ अफ्रीका सीरीज का हिस्सा नहीं थे।

5. केएल राहुल – लिस्ट में सबसे नीचे

केएल राहुल 367 रन के साथ पांचवें स्थान पर रहे। उन्होंने 14 मैचों की 11 पारियों में 52.42 की औसत से रन बनाए और साउथ अफ्रीका सीरीज में टीम की कप्तानी भी की। हालांकि उनकी रन संख्या बाकी बल्लेबाजों की तुलना में कम रही।