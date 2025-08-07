स्पोर्ट्स डेस्क : सचिन तेंदुलकर ने ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जमकर तारीफ की जिन्होंने पूरे मैच में टीम की जीत में अहम योगदान दिया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आखिरी मैच 6 रन से जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर की और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज जीतने के इंतजार को और लम्बा कर दिया। तेंदुलकर ने कहा, ‘वह जब भी खेला है, उसने योगदान दिया है। अगर आप दूसरे टेस्ट मैच में देखें तो चौथी पारी में उसने पांचवें दिन लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को शानदार गेंद पर आउट कर दिया। मुझे लगता है कि यह ‘टर्निंग प्वाइंट' था।'

तेंदुलकर ने कहा, ‘आखिरी टेस्ट में जब बल्लेबाजी का समय आया तो उन्होंने शानदार शॉट्स लगाते हुए 53 रन बना दिए। उन्होंने बेहतरीन रन गति बनाए रखी।' उन्होंने कहा, ‘जब क्रीज पर डटे रहने की जरूरत थी तो वह चौथे टेस्ट में ऐसा करने में सफल रहे। जब तेजी से रन जुटाने की जरूरत थी तो उन्होंने पांचवें टेस्ट में ऐसा किया। ‘वैल डन, वाशी'। मुझे सच में बहुत मजा आया।'

भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टेस्ट

ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट का आखिरी दिन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। इंग्लैंड को सीरीज जीतने के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे जबकि भारत को जीत हासिल करने के लिए 4 विकेट की दरकार थी। इस निर्णायक मौके पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को बांधकर रखा और आखिरी के 4 विकेट चटकाकर भारत को महज 6 रन से ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह भारत के टेस्ट इतिहास में सबसे कम रन से दर्ज जीत है।