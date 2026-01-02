नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट के दौरान सचिन तेंदुलकर के शतक को "अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन शतकों में से एक" बताया, क्योंकि विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण और पिच की स्थिति बिल्कुल भी बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थी और तेंदुलकर का बल्ला पिच की उन बड़ी दरारों में से एक में "सीधा खड़ा" था। उस समय 18 साल के सचिन ने पर्थ के मशहूर WACA स्टेडियम में दुनिया की सबसे तेज और उछाल वाली पिचों में से एक पर क्रेग मैकडरमॉट, मर्व ह्यूजेस और पॉल रीफेल जैसे शानदार ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के खिलाफ शानदार 114 रन बनाए थे।

आमरे ने 1991-94 तक भारत के लिए 11 टेस्ट और 37 वनडे खेले हैं। दूरदर्शन पर 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बोलते हुए आमरे ने कहा, 'उनके सभी शतकों में से, पर्थ में जब वह सिर्फ 18 साल के थे, वह शतक सबसे अलग है। मैं उस दिन 12वां खिलाड़ी था, उनका रूममेट था, और मैंने यह सब ग्राउंड जीरो से देखा। पिच में इतनी बड़ी दरारें थीं कि सचिन ने अपना बल्ला एक दरार में रखा और वह सीधा खड़ा हो गया। विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ, ऐसी सतह पर जहां गेंद कहीं भी जा सकती थी, उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कौशल, क्लास और मानसिकता दिखाई। वह 1992 का पर्थ शतक?'

उन्होंने कहा, 'यह उन बेहतरीन मैचों में से एक था जो मैंने कभी देखे हैं।' उस ऑस्ट्रेलिया दौरे से तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर व्हाइट ड्रेस में डेब्यू किया और 5 मैचों तथा 9 पारियों में 46.00 की औसत से 368 रन बनाकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए जिसमें दो शतक और 148* का बेस्ट स्कोर शामिल था। वह सीरीज में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वह पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 4-0 से जीत ली।

ऑस्ट्रेलिया में उन्हें के खिलाफ इस सीरीज से सचिन का ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से प्यार शुरू हुआ। इस महान खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जमीन पर कुछ बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए 20 मैचों और 38 पारियों में 53.20 की औसत से 1809 रन बनाए जिसमें 6 शतक और 7 अर्धशतक और 241* का बेस्ट स्कोर शामिल था।

