सिडनी : इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली ने कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पांचवें एशेज टेस्ट में संभावित जीत टीम की एकता दिखाएगी, भले ही वे एशेज बरकरार न रख पाएं। पहले तीन मैच हारने के बाद इंग्लैंड को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत मिली, जिससे उन्हें खुश होने का मौका मिला।

कॉर्ली ने कहा, 'मुझे लगता है कि ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम जीत हासिल कर पाते हैं तो यह दिखाता है कि हम कितने एकजुट हैं। यह (सीरीज) हमारे पक्ष में नहीं जा सकती है, लेकिन अगर हम इस हफ़्ते अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारे बारे में बहुत कुछ दिखाता है।' क्रॉली ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स की भी तारीफ की, खासकर ऑस्ट्रेलिया में लंबे दो महीनों के दौरान नेट्स में उनकी वर्क एथिक और रवैये की। पॉट्स और ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर को सिडनी में होने वाले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

पॉट्स पूरी सीरीज के दौरान इंग्लैंड की टूरिंग पार्टी के अनयूज़्ड सदस्य रहे हैं, लेकिन 2024 के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में खेलने के बाद अब 11वीं टेस्ट कैप के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'जब भी मैं उनका सामना करता हूं, वह मुझे प्रभावित करते हैं। उनके पास शेर जैसा दिल है, बहुत स्किल है और अगर उन्हें इस हफ़्ते मौका मिलता है, तो वह इसके पूरी तरह हकदार हैं।'

क्रॉली ने आगे चेतावनी दी कि अगर ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपने पहले टेस्ट के लिए चुना जाता है, तो टूरिंग बल्लेबाज उन पर हमला करेंगे। मर्फी सिडनी में आखिरी एशेज मैच में खेलने की दौड़ में हैं, उन्हें MCG में बॉक्सिंग डे मैच से बाहर कर दिया गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से तेज गेंदबाजों को मैदान में उतारा था।

उन्होंने आखिर में कहा, 'जो भी खेलेगा, मुझे लगता है कि हमारी टीम का मंत्र यही है कि दबाव बनाया जाए। टॉड बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि हम उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम उनके सभी गेंदबाजों के साथ करते हैं। इसमें कुछ रिस्क होंगे और अगर गेंद टर्न हो रही है, तो यह निश्चित रूप से खतरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके सभी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।'