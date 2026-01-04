सिडनी: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पांचवें एशेज टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के बेहद करीब कदम बढ़ा दिया है। सिडनी में खेले जा रहे इस मुकाबले में रूट ने 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट अर्धशतकों के रिकॉर्ड को चुनौती दे दी है।

67वां टेस्ट अर्धशतक, चंद्रपॉल को छोड़ा पीछे

जो रूट ने इस पारी के साथ अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल (66 अर्धशतक) को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 68 टेस्ट अर्धशतक दर्ज हैं।

तेंदुलकर बनाम रूट: रिकॉर्ड की जंग

आंकड़ों पर नजर डालें तो जो रूट की निरंतरता बेहद खास रही है। सचिन तेंदुलकर: 200 टेस्ट, 68 अर्धशतक, 51 शतक,जो रूट: 163 टेस्ट, 67 अर्धशतक, 40 शतक। रूट ने कम मैचों में यह मुकाम हासिल किया है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह जल्द ही तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी या उसे पार कर सकते हैं।

14,000 टेस्ट रन क्लब से भी बस कदम दूर

अर्धशतक के रिकॉर्ड के अलावा जो रूट एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब हैं। अगर वह इस टेस्ट मैच में 151 रन और बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल इस खास क्लब में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही शामिल हैं।

रूट-ब्रुक की साझेदारी ने संभाली इंग्लैंड की पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत साधारण रही, लेकिन नंबर चार पर उतरे जो रूट ने पारी को मजबूती दी। उन्होंने हैरी ब्रुक के साथ चौथे विकेट के लिए 154 रनों की शानदार साझेदारी की।

35 साल के हो चुके रूट ने संयमित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 103 गेंदों पर 72 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। वहीं ब्रुक ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए 78 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था।

पहले दिन के खेल तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 211 रन बना लिए थे। क्रीज पर जो रूट (72) और हैरी ब्रुक (78) नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ इंग्लैंड ने मजबूत स्थिति बना ली है और दूसरे दिन टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ने का प्रयास करेगी।

