सिडनी: एशेज 2025-26 के सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने इतिहास रच दिया। पांचवें और अंतिम टेस्ट में रूट ने 160 रन की शानदार पारी खेलते हुए न सिर्फ इंग्लैंड को मुश्किल हालात से निकाला, बल्कि अपना 41वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। इस पारी के साथ रूट ने रिकी पोंटिंग की बराबरी की और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया।

टेस्ट शतकों की सूची में रूट तीसरे नंबर पर

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अब भी सचिन तेंदुलकर (51 शतक) के नाम है। दूसरा स्थान: जैक कैलिस (45 शतक)। तीसरा स्थान: जो रूट और रिकी पोंटिंग (41-41 शतक); SCG में खेली गई यह पारी एशेज में रूट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी रहा।

तेंदुलकर के टेस्ट रन रिकॉर्ड के और करीब पहुंचे रूट

जो रूट लगातार टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। इस पारी के बाद वह 15,921 रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से 2000 रन से भी कम दूर रह गए हैं। जो रूट: 13,937 रन, औसत 51.23, सचिन तेंदुलकर: 15,921 रन, औसत 53.78; 35 वर्षीय रूट का टेस्ट करियर अब ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है।

शुरुआती झटकों के बीच रूट बने इंग्लैंड की उम्मीद

दूसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 72 रन के ओवरनाइट स्कोर से की। जो रूट ने दिन की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि, दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। हैरी ब्रूक 97 गेंदों पर 84 रन बनाकर स्कॉट बोलैंड का शिकार बने। कप्तान बेन स्टोक्स 11 गेंदों पर खाता खोले बिना मिचेल स्टार्क को विकेट दे बैठे। इसके बाद जेमी स्मिथ ने रूट का अच्छा साथ निभाया।

146 गेंदों में शतक, लंच तक इंग्लैंड 336/6

60वें ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने 146 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह इस दौरे का उनका दूसरा टेस्ट शतक था। मार्नस लाबुशेन को गेंदबाजी में लगाया गया और शॉर्ट बॉल की रणनीति पर जेमी स्मिथ आउट हो गए। उन्होंने 76 गेंदों में 46 रन बनाए। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 336/6 था।

150 के बाद भी टिके रहे रूट, फिर इंग्लैंड की पारी ढही

दूसरे सत्र में विल जैक्स ने एक छक्का लगाया और 89वें ओवर में रूट ने 226 गेंदों में 150 रन पूरे किए। यह उनका टेस्ट करियर का 17वां 150+ स्कोर था।

ड्रिंक्स ब्रेक के बाद

माइकल नेसर ने विल जैक्स (27 रन) को आउट किया। कैमरन ग्रीन ने ब्रायडन कार्से को अपना पहला शिकार बनाया। 98वें ओवर में जो रूट 242 गेंदों में 160 रन बनाकर माइकल नेसर की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके लगाए। उसी ओवर में जॉश टंग भी खाता खोले बिना आउट हो गए।

इंग्लैंड 384 रन पर सिमटी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 384 रन पर ऑलआउट हो गई। रूट की पारी के बिना इंग्लैंड का स्कोर इससे काफी कम रह सकता था।