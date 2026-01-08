स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का मानना है कि हरमनप्रीत कौर ने बतौर कप्तान जो मुकाम हासिल किया है, उसे आने वाले समय में छू पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। भारत को घरेलू धरती पर महिला वनडे वर्ल्ड कप जिताने और मुंबई इंडियंस के साथ दो WPL खिताब जीतने के बाद हरमनप्रीत ने वह कर दिखाया है, जिसका इंतज़ार भारतीय महिला क्रिकेट दशकों से कर रहा था।

हरमनप्रीत की कप्तानी ने बनाया उन्हें ‘अलग ही लीग’ का खिलाड़ी

झूलन गोस्वामी के अनुसार, आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली भारत की पहली महिला कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत कौर ने खुद को लीडर के तौर पर एक अलग ही स्तर पर स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि बड़े मैचों में दबाव को संभालने की हरमनप्रीत की क्षमता ही भारत की हालिया सफलता की सबसे बड़ी वजह रही है।

‘उनकी विरासत को शब्दों में बयान करना मुश्किल है’: झूलन

महिला प्रीमियर लीग 2026 से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूलन गोस्वामी ने कहा, 'उन्होंने भारतीय क्रिकेट, मुंबई इंडियंस और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के लिए जो किया है, वह वाकई असाधारण है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी उनके रिकॉर्ड को छू पाएगा। पहली वर्ल्ड कप विजेता कप्तान बनना, दो WPL खिताब जीतना और आगे भी कई सफलताएं—यह सब अविश्वसनीय है।'

झूलन ने यह भी जोड़ा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 36 वर्षीय हरमनप्रीत के पास अभी चार से पांच साल का क्रिकेट बाकी है और वह आगे भी टीम के लिए बड़ा योगदान देंगी।

वर्ल्ड कप जश्न में भावनाओं का सैलाब

झूलन गोस्वामी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद हुए जश्न को लेकर भावुक यादें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों—खुद झूलन, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और रीमा मल्होत्रा—को जश्न में शामिल करना पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त और दिल से लिया गया फैसला था।

उनके मुताबिक, यह पल अलग-अलग पीढ़ियों की भारतीय महिला क्रिकेटरों को जोड़ने वाला था और यह दिखाता है कि यह जीत सिर्फ मौजूदा टीम की नहीं, बल्कि उन सभी खिलाड़ियों की है जिन्होंने महिला क्रिकेट की नींव रखी।

रिपोर्टर के सवाल पर झूलन का कड़ा रुख

इस दौरान झूलन गोस्वामी तब सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने हरमनप्रीत कौर से जुड़े एक गलत सवाल पर रिपोर्टर को टोक दिया। रिपोर्टर ने 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप को लेकर यह दावा किया कि हरमनप्रीत फाइनल में रनआउट हुई थीं, जिससे भारत खिताब हार गया।

झूलन ने तुरंत दखल देते हुए कहा, 'फाइनल में वह रनआउट नहीं हुई थीं। पहले अपनी हिस्ट्री ठीक कीजिए, फिर सवाल पूछिए।' उन्होंने साफ किया कि वह घटना फाइनल नहीं, बल्कि सेमीफाइनल से जुड़ी थी और कप्तान को हार का जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह गलत है। झूलन का यह बयान टीम मैनेजमेंट की अपने खिलाड़ियों के प्रति सख्त और स्पष्ट सोच को दर्शाता है।

रिकॉर्ड की हकीकत भी झूलन ने रखी सामने

दरअसल, उस मुकाबले में मिताली राज 17 रन पर रनआउट हुई थीं, जबकि पूनम राउत ने 86 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली थी। हरमनप्रीत कौर ने भी 51 रन बनाए थे, लेकिन भारत महज़ 9 रन से खिताब से चूक गया था। इसके बावजूद हरमनप्रीत की वह पारी उनके करियर की यादगार पारियों में गिनी जाती है।

