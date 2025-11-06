स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए 2025 वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया, और इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर टीम का स्वागत किया। इस मुलाकात में प्रेरणा, गर्व और हल्की-फुल्की बातचीत का खूबसूरत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की मेहनत और जज़्बे की सराहना की, जबकि खिलाड़ियों ने उनके नेतृत्व और प्रेरक शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात में हरलीन देओल का स्किनकेयर सवाल और मोदी का विनम्र जवाब भी चर्चा का विषय बना।

विश्व कप विजेताओं का पीएम मोदी से भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर स्वागत किया। पूरी टीम औपचारिक परिधान में, पदक पहने, गर्व और खुशी से भरी नजर आई। मोदी ने उन्हें उनकी “अविश्वसनीय वापसी” के लिए बधाई दी खासकर तब, जब टीम ने लीग चरण में तीन हार झेलने के बाद भी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा।

हरलीन देओल का मजेदार सवाल और मोदी का जवाब

इस मुलाकात का सबसे दिलचस्प पल तब आया जब हरलीन देओल ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री मोदी से उनकी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या के बारे में पूछा। मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह सब “जीवनशैली और अनुशासन” का हिस्सा है, जिससे माहौल में हल्कापन और अपनापन बढ़ गया।

टीम की भावनाएं और प्रेरक यादें

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि 2017 में बिना ट्रॉफी के प्रधानमंत्री से मिलना और अब जीत के साथ मिलना एक “गौरवपूर्ण क्षण” है। उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने मोदी को प्रेरणा का स्रोत बताया और कहा कि उनके प्रयासों से आज देश में लड़कियाँ खेलों में आगे बढ़ रही हैं।

दीप्ति शर्मा, जिन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके टैटू और “जय श्री राम” पोस्ट का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने 2017 में दी गई मोदी की सलाह – “कड़ी मेहनत से सपने पूरे होते हैं” – को याद किया।

मोदी के मजेदार और प्रेरक किस्से

प्रधानमंत्री मोदी ने हरमनप्रीत के फाइनल मैच के बाद गेंद को जेब में डालने का ज़िक्र किया और कहा, “आप भाग्यशाली थीं कि गेंद आपके पास आई।” उन्होंने अमनजोत कौर के प्रसिद्ध “फ़ंबल कैच” पर मुस्कुराते हुए कहा, “कैच के समय गेंद दिखनी चाहिए, लेकिन बाद में ट्रॉफी दिखनी चाहिए।”

फिट इंडिया संदेश और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा

मोदी ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई और कहा कि महिला खिलाड़ी देशभर की लड़कियों को फिटनेस और खेल भावना की प्रेरणा दे सकती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने-अपने स्कूलों का दौरा करने और बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने को कहा।

प्रधानमंत्री की सराहना और राष्ट्र का गर्व

विश्व कप जीत के बाद मोदी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा, “यह जीत न केवल एक खेल उपलब्धि है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।”