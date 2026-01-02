स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट में पर्दे के पीछे चल रही उथल-पुथल एक बार फिर सुर्खियों में है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज़्यादा चर्चा अब कोचिंग स्टाफ, मेंटर्स और चयन समिति में लगातार हो रहे बदलावों की हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर पहले भी अस्थिर फैसलों के आरोप लगते रहे हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी के खुलासों ने इस बहस को और तेज़ कर दिया है। पूर्व टेस्ट कोच के बयान PCB की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

PCB में ‘म्यूजिकल चेयर’ का खेल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीते कुछ वर्षों से कोचिंग और बैकस्टाफ में निरंतर बदलाव करता रहा है। कभी हेड कोच बदले जाते हैं, तो कभी मेंटर्स और सिलेक्टर्स को हटाया जाता है। इस अस्थिरता का सीधा असर टीम के प्रदर्शन और माहौल पर पड़ता है। खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जिससे दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।

जेसन गिलेस्पी का बड़ा खुलासा

2024 में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच रहे जेसन गिलेस्पी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक Q&A सत्र के दौरान अपनी चुप्पी तोड़ी। एक यूजर के सवाल—“आपने पाकिस्तान कोचिंग क्यों छोड़ी?”—के जवाब में उन्होंने PCB पर सीधे तौर पर “बेइज्ज़ती” करने का आरोप लगाया। गिलेस्पी के अनुसार, बोर्ड के कुछ फैसले उनके लिए अस्वीकार्य थे।

सीनियर असिस्टेंट कोच की बर्खास्तगी बनी वजह

गिलेस्पी ने बताया कि PCB ने सीनियर असिस्टेंट कोच को बिना किसी पूर्व चर्चा के हटा दिया। हेड कोच होने के नाते उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, जो उनके लिए अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि यह अकेला कारण नहीं था, बल्कि ऐसे कई मुद्दे थे जिनकी वजह से उन्हें बार-बार खुद को अनदेखा और अपमानित महसूस हुआ।

‘कनेक्शन कैंप’ और चेयरमैन की गैरमौजूदगी

गिलेस्पी ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक ‘कनेक्शन कैंप’ का उदाहरण दिया, जिसका विचार गैरी कर्स्टन लेकर आए थे। इस बैठक में टीम से जुड़े कई लोग मौजूद थे। गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से और कर्स्टन साउथ अफ्रीका से आए, लेकिन लाहौर में मौजूद चेयरमैन नकवी केवल वर्चुअली जुड़े। गिलेस्पी के मुताबिक, इतनी अहम बैठक में चेयरमैन की अनुपस्थिति निराशाजनक थी।

गिलेस्पी के बाद भी हालात जस के तस

गिलेस्पी के जाने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में हालात ज़्यादा नहीं बदले। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अज़हर महमूद को भी टेस्ट कोच के पद से हटा दिया गया, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी समय बाकी था। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि PCB में स्थिरता की कमी अब भी बनी हुई है।