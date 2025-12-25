स्पोर्ट्स डेस्क : विजय हजारे ट्रॉफी में लंबे अंतराल के बाद लौटे रोहित शर्मा ने न सिर्फ़ अपने बल्ले से धमाल मचाया, बल्कि मैदान पर अपने सहज और मज़ाकिया अंदाज़ से भी फैंस का दिल जीत लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई बनाम सिक्किम मुकाबले के दौरान रोहित और एक फैन के बीच हुई छोटी-सी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। “वड़ा पाव खाओगे?” जैसे सवाल पर हिटमैन का रिएक्शन देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया।

स्टैंड्स से आया सवाल, रोहित का कूल रिएक्शन

मैच के दौरान जब रोहित शर्मा बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी स्टैंड्स से एक फैन ने मुंबई के इस स्टार बल्लेबाज़ से मज़ाकिया लहजे में पूछा, “वड़ा पाव खाओगे?” यह सवाल सुनते ही रोहित मुस्कुराए और हाथ हिलाकर साफ़ तौर पर ‘ना’ का इशारा किया। बस इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने इस पर तरह-तरह के मज़ेदार कमेंट्स किए और एक बार फिर रोहित की सादगी और कूल पर्सनैलिटी की तारीफ की।

बल्ले से दिया जबरदस्त जवाब

अगर मैदान पर प्रदर्शन की बात करें, तो रोहित शर्मा ने फैंस को निराश नहीं किया। लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी करते हुए उन्होंने सिक्किम के खिलाफ सिर्फ़ 94 गेंदों में 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई ने 237 रनों का लक्ष्य महज़ 30.3 ओवर में हासिल कर लिया और आठ विकेट से आसान जीत दर्ज की।

स्टेडियम में उत्सव जैसा माहौल

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में करीब 20,000 दर्शकों की मौजूदगी ने मुकाबले को किसी अंतरराष्ट्रीय मैच जैसा माहौल दे दिया। हर बाउंड्री और छक्के के साथ “रोहित-रोहित” के नारे गूंजते रहे। जब हिटमैन ने बड़े शॉट लगाए, तो स्टैंड्स में बैठे फैंस झूम उठे। यह साफ़ दिख रहा था कि लोग सिर्फ़ मैच देखने नहीं, बल्कि रोहित शर्मा को खेलते देखने आए थे।

During the Vijay Hajre Trophy match in Jaipur, people are teasing Rohit Sharma by asking him for VadaPav. 😭 pic.twitter.com/8wXm9mDewT — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) December 24, 2025

सिक्किम के गेंदबाजों पर हावी रहे हिटमैन

सिक्किम का बॉलिंग अटैक रोहित शर्मा के सामने पूरी तरह बेबस नज़र आया। तेज़ गेंदबाज़ों में न तो गति थी और न ही स्विंग, जिसका रोहित ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पुल शॉट्स, फ्लिक और स्ट्रेट ड्राइव से रन बटोरे। स्पिनरों के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए लेट कट जैसे आकर्षक शॉट खेले।

अनुभव और टाइमिंग का शानदार मेल

हालांकि रोहित को दो बार जीवनदान भी मिला, लेकिन उन्होंने इन मौकों को गंवाया नहीं। उनका अनुभव, शानदार टाइमिंग और गैप ढूंढने की कला साफ़ झलक रही थी। स्ट्रेट ड्राइव्स और मिड-विकेट के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने यह साबित कर दिया कि रोहित शर्मा अब भी बड़े मंच और किसी भी स्तर पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।

सोशल मीडिया पर छाए रोहित

मैच के बाद जहां उनकी पारी की चर्चा हुई, वहीं “वड़ा पाव” वाला वीडियो भी जमकर शेयर किया गया। फैंस का मानना है कि रोहित शर्मा का यही देसी और ज़मीन से जुड़ा अंदाज़ उन्हें खास बनाता है। बल्ले से धमाका और मैदान पर मस्ती—हिटमैन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों फैंस के चहेते हैं।