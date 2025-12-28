स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस के लिए एक अहम बहस छिड़ गई है। टीम के सबसे बड़े मैच-विनर माने जाने वाले राशिद खान को लेकर भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने बड़ा बयान दिया है। कुंबले का मानना है कि अफगानिस्तान के इस स्टार स्पिनर का वह डर अब बल्लेबाजों के मन में नहीं रहा, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। टी20 क्रिकेट में बदलाव और स्पिन विकल्पों की बढ़ती संख्या ने राशिद की “नॉवेल्टी” को कुछ हद तक कम कर दिया है।

कुंबले का बड़ा दावा: पहले जैसा प्रभाव नहीं

अनिल कुंबले के मुताबिक, राशिद खान अब भी बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनके पास विविधताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन बल्लेबाज अब उन्हें पहले से बेहतर तरीके से पढ़ने लगे हैं। कुंबले का कहना है कि टी20 क्रिकेट में कई स्पिनर अब उसी स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से राशिद का अलग और डर पैदा करने वाला असर पहले जैसा नहीं रहा।

क्यों कम हुआ राशिद का खौफ?

कुंबले ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई गेंदबाज नया होता है, तो बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन समय के साथ जब उसी तरह के गेंदबाज सामने आने लगते हैं, तो बल्लेबाज रणनीति बना लेते हैं। यही वजह है कि राशिद खान अब उतने “इंटिमिडेटिंग” नहीं दिखते, जितने कुछ साल पहले थे।

GT के लिए कुंबले की सलाह

अनिल कुंबले ने गुजरात टाइटंस मैनेजमेंट को अहम सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि राशिद खान के वर्कलोड को सही तरीके से मैनेज करना बेहद जरूरी है। साथ ही टीम को घरेलू स्पिनरों पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। कुंबले के मुताबिक, वॉशिंगटन सुंदर और आर साई किशोर जैसे गेंदबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी देकर GT अपने बॉलिंग अटैक को संतुलित रख सकती है। इसके अलावा राहुल तेवतिया भी गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इरफान पठान की अलग राय

वहीं, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और कमेंटेटर इरफान पठान ने भी गुजरात टाइटंस को लेकर अपनी राय रखी है। पठान का मानना है कि GT को जेसन होल्डर की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उनके अनुसार, होल्डर नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं और उनकी बल्लेबाजी, खासकर छक्के लगाने की क्षमता, काफी बेहतर हुई है।

विदेशी खिलाड़ियों को लेकर “लक्ज़री प्रॉब्लम”

इरफान पठान ने GT के सामने एक रणनीतिक चुनौती की ओर भी इशारा किया। राशिद खान, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स और जेसन होल्डर जैसे बड़े विदेशी नामों के चलते टीम के पास सिर्फ चार विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने की सीमा एक “लक्ज़री प्रॉब्लम” बन सकती है। पठान के मुताबिक, सही संतुलन बनाना और प्लेइंग इलेवन का चयन IPL 2026 में गुजरात टाइटंस की सफलता की कुंजी होगा।

IPL 2026 में नजरें रणनीति पर

अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात टाइटंस अनिल कुंबले और इरफान पठान की सलाह को कितना गंभीरता से लेती है। क्या राशिद खान फिर से अपना पुराना खौफ लौटाएंगे, या GT घरेलू स्पिनरों और ऑलराउंडर्स के सहारे नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी—इसका जवाब IPL 2026 में ही मिलेगा।