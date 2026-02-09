स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका क्रिकेट नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पाकिस्तानी टीम से बाहर किए जाने के कुछ ही दिनों बाद रऊफ का पतंग उड़ाते हुए वीडियो सामने आया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद वायरल हुआ वीडियो

लाहौर में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में हारिस रऊफ साथी तेज गेंदबाज हसन अली के साथ पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही यह तेजी से वायरल हो गया और फैंस के बीच बहस छिड़ गई—कुछ ने रऊफ का मज़ाक उड़ाया, तो कुछ ने टीम चयन पर सवाल खड़े कर दिए।

Haris Rauf and Hassan Ali enjoying basant in Lahore 🪁#Basant2026 pic.twitter.com/JzSsy4TSOj — Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) February 7, 2026

पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को क्यों किया बाहर?

हारिस रऊफ को टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर किया जाना कई क्रिकेट फैंस के लिए चौंकाने वाला फैसला था।पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि चुने गए तेज गेंदबाजों का संयोजन टी20 मैच के हर फेज—पावरप्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बेहतर संतुलन प्रदान करता है। उनके मुताबिक, टीम अब सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी को प्राथमिकता दे रही है।

पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी रणनीति में बदलाव

हारिस रऊफ का बाहर होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी टी20 गेंदबाजी रणनीति में बदलाव कर रहा है। जहां पहले आक्रामक स्ट्राइक बॉलर्स पर भरोसा किया जाता था, अब चयनकर्ता ऐसे गेंदबाज चाहते हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढाल सकें।

पुराने विवादों की भी हुई याद

सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बीच रऊफ के पुराने विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए। पिछले साल एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान किए गए एक विवादित इशारे के चलते उन्हें निलंबन झेलना पड़ा था। हालांकि उन्होंने सजा पूरी कर क्रिकेट में वापसी की, लेकिन ऐसे घटनाक्रम चयन और सार्वजनिक छवि पर असर डालते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की घबराई हुई शुरुआत

इस बीच पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत नीदरलैंड्स के खिलाफ करीबी जीत के साथ की। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को अंत तक संघर्ष करना पड़ा और आखिरी ओवरों में मैच जीत सकी। यह जीत जरूर थी, लेकिन इसने टीम के गेंदबाजी संयोजन की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया।

चयन फैसले पर बढ़ती बहस

हारिस रऊफ के बाहर होने और टीम की नर्वस जीत के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या अनुभव को नजरअंदाज कर देना सही फैसला था। आने वाले मैचों में पाकिस्तान की गेंदबाजी प्रदर्शन तय करेगा कि यह रणनीतिक बदलाव सही दिशा में था या नहीं।