स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup के बीच श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज Matheesha Pathirana पिंडली (काफ) की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इस चोट के चलते वह आगामी आईपीएल सीजन के शुरुआती मुकाबलों से भी बाहर रह सकते हैं।

कब लगी चोट?

23 वर्षीय पथिराना को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पल्लेकेले में खेले गए मुकाबले के दौरान चोट लगी। चौथी गेंद फेंकते समय वह दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिर पड़े और अपनी बाईं टांग पकड़ ली। इसके बाद उन्हें सहारे से मैदान से बाहर ले जाया गया और वह अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके।

टीम मैनेजमेंट ने की पुष्टि

श्रीलंका के बल्लेबाजी सलाहकार Vikram Rathour ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच से पहले पुष्टि की कि पथिराना टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी और उनके रिप्लेसमेंट पर टीम मैनेजमेंट विचार कर रहा है।

श्रीलंका के लिए कितने अहम थे पथिराना?

पथिराना डेथ ओवरों में अपनी रफ्तार और अनोखे स्लिंग एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी गैरमौजूदगी श्रीलंका की गेंदबाजी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।

रिप्लेसमेंट के तौर पर दिलशान मदुशंका, बिनुरा फर्नांडो और नुवान तुषारा जैसे नाम चर्चा में हैं। टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी या स्पिन विभाग को मजबूत करने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है।

सुपर 8 में श्रीलंका का शेड्यूल

श्रीलंका अपना पहला सुपर 8 मुकाबला 22 फरवरी को कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में England cricket team के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड से खेलेगी और एक अन्य मुकाबला पल्लेकेले में होगा, जिसका प्रतिद्वंद्वी अभी तय नहीं हुआ है।