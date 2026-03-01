स्पोर्ट्स डेस्क : होबार्ट में खेले गए तीसरे और अंतिम महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने अपने ODI करियर को शानदार अंदाज में अलविदा कहा। 35 वर्षीय दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 158 रन की विस्फोटक पारी खेलकर न केवल मैच को एकतरफा बनाया, बल्कि भारत के खिलाफ सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप भी सुनिश्चित किया। 409 रन के विशाल स्कोर के जवाब में भारतीय टीम 224 रन पर सिमट गई और 185 रन से मुकाबला गंवा बैठी। हीली अब पर्थ में होने वाले एकमात्र पिंक बॉल टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगी।

हीली और मूनी ने बनाया 409 का पहाड़

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 7 विकेट पर 409 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में फोएबे लिचफील्ड जल्दी आउट हो गईं, लेकिन हीली और जॉर्जिया वोल ने दूसरे विकेट के लिए 134 रन जोड़कर पारी को संभाला। वोल ने 52 गेंदों में 62 रन की तेज पारी खेली। इसके बाद हीली ने बेथ मूनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 145 रन की साझेदारी की। मूनी ने नाबाद 106 रन बनाए। हीली ने 98 गेंदों में 27 चौके और दो छक्कों की मदद से 158 रन ठोके। यह उनके वनडे करियर की आठवीं शतकीय पारी रही। अंत में एनाबेल सदरलैंड और निकोला कैरी ने तेजी से रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचाया।

भारत की कमजोर शुरुआत और नियमित झटके

410 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम की शुरुआत खराब रही। उपकप्तान स्मृति मंधाना जल्दी पवेलियन लौट गईं। प्रतीक रावल और जेमिमा रोड्रिग्स ने 54 रन की साझेदारी कर उम्मीद जगाई, लेकिन रावल के आउट होते ही दबाव बढ़ गया। रोड्रिग्स ने 42 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन एशले गार्डनर की गेंद पर कैच आउट हो गईं। हरलीन देओल और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। कौर को अलाना किंग ने LBW आउट किया।मध्यक्रम के लगातार विकेट गिरने से भारत कभी भी मैच में वापसी नहीं कर सका।

स्नेह राणा की जुझारू कोशिश बेकार

ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड और अलाना किंग ने प्रभावी गेंदबाजी की। भारत की ओर से स्नेह राणा ने गेंद और बल्ले दोनों से संघर्ष किया। उन्होंने पहले 2/66 का आंकड़ा दर्ज किया और बाद में 44 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने भी 29 रन बनाए और राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 63 रन जोड़े, लेकिन यह लक्ष्य के मुकाबले काफी नहीं था। पूरी टीम 45.1 ओवर में 224 रन पर सिमट गई।

मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया आगे

पहले दो वनडे मुकाबले भी ऑस्ट्रेलिया ने क्रमशः छह और पांच विकेट से जीते थे। हालांकि भारत ने इससे पहले टी20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। अब मल्टी-फॉर्मेट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया 8-4 से आगे है। पॉइंट्स सिस्टम के तहत हर टी20 और वनडे जीत पर दो अंक, जबकि टेस्ट जीत पर चार अंक मिलते हैं। दोनों टीमें अब पर्थ में होने वाले डे-नाइट टेस्ट में भिड़ेंगी, जो इस सीरीज़ का अंतिम चरण होगा।

हीली का शानदार ODI करियर

Alyssa Healy ने 126 वनडे मैचों में 3777 रन बनाए हैं, जिनमें आठ शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी यह विदाई पारी महिला क्रिकेट इतिहास की यादगार पारियों में गिनी जाएगी।