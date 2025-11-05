स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी मैच या रिकॉर्ड की वजह से नहीं बल्कि अपने नए रिश्ते के कारण। हाल ही में हार्दिक ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ कुछ खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें साझा कीं, जो इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गईं। फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हार्दिक का फोन वॉलपेपर, जिसमें वे माहिका के साथ समुद्र किनारे एक प्यारे पल में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह जोड़ी अब सबसे हॉट कपल बन चुकी है।

सोशल मीडिया पर छाईं रोमांटिक तस्वीरें

हार्दिक पांड्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा कीं जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रही थीं। इन तस्वीरों में हार्दिक और माहिका समुद्र किनारे छुट्टियां मनाते नजर आए। एक तस्वीर में दोनों सूर्यास्त के बीच पानी में गले मिलते दिखाई दिए, यही तस्वीर बाद में हार्दिक के फोन वॉलपेपर पर भी देखी गई, जिससे फैंस में उत्सुकता और बढ़ गई। इन रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, और कुछ ही घंटों में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

फैंस ने बरसाया प्यार

हार्दिक की पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स और इमोजी की झड़ी लगा दी। किसी ने लिखा, “आप दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे हैं!”, तो किसी ने कहा, “हार्दिक फिर से मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और इसका कारण माहिका हैं।” कई प्रशंसकों ने इस जोड़ी की सहजता और सच्चेपन की तारीफ की। कमेंट सेक्शन में कुछ फैंस ने मज़ाकिया लहजे में लिखा कि यह “टीम इंडिया की नई पावर कपल एंट्री” है।

नतासा स्टेनकोविक से अलगाव के बाद नया रिश्ता

हार्दिक का यह रिश्ता ऐसे समय में चर्चा में आया जब उन्होंने अभिनेत्री नतासा स्टेनकोविक से अलगाव की पुष्टि की थी। दोनों ने 2020 में शादी की थी और उनका एक बेटा, अगस्त्य, है। हालांकि, 2025 की शुरुआत में दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं, और आखिरकार उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। इसके कुछ महीनों बाद, अक्टूबर 2025 में हार्दिक ने माहिका शर्मा के साथ अपने नए रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की।

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा भारतीय टेलीविज़न और फैशन इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी विज्ञापनों और फैशन शो में काम किया है। माहिका अपनी परिष्कृत शैली और सशक्त व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, हार्दिक और माहिका की मुलाकात एक फैशन इवेंट के दौरान हुई थी, जहाँ दोनों के बीच तुरंत कनेक्शन बन गया। मित्रों के अनुसार, यह रिश्ता आपसी सम्मान, समझ और भरोसे पर आधारित है।

हार्दिक की नई शुरुआत

नतासा से अलग होने के बाद हार्दिक ने कुछ समय तक सार्वजनिक रूप से खुद को शांत रखा। अब माहिका के साथ उनकी तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। करीबी सूत्रों के मुताबिक, हार्दिक अब मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थिरता और खुशी की तलाश में हैं।