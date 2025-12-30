स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा ने हार्दिक पांड्या के टेस्ट क्रिकेट में वापसी की संभावना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उथप्पा का मानना है कि पांड्या टीम इंडिया के लिए आदर्श नंबर 7 बन सकते हैं और अगर वह टेस्ट क्रिकेट में लौटते हैं, तो टीम को उनकी बहुमुखी प्रतिभा से काफी फायदा होगा।

पांड्या का टेस्ट रिकॉर्ड और टीम की जरूरत

32 वर्षीय पांड्या का अंतिम टेस्ट मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। अब तक उन्होंने टेस्ट में केवल 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 532 रन बनाए और 17 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम ने टेस्ट में नंबर 7 के विकल्प के रूप में शार्दुल ठाकुर, नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को आजमाया है, लेकिन टीम को अभी भी ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला जो लगातार प्रदर्शन कर सके।

उथप्पा का मत: पांड्या बन सकते हैं आदर्श नंबर 7

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर टेस्ट खेलते हैं, तो यह शानदार होगा। वह जिस तरह खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में कभी ‘नो’ मत कहो। अगर पांड्या खेलना चाहते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि BCCI उन्हें रोकेगा।' उथप्पा का मानना है कि पांड्या का अनुभव और प्रतिभा उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अहम भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी।

वर्कलोड मैनेजमेंट: गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर नियंत्रण

उथप्पा ने यह भी कहा कि पांड्या अपने बॉलिंग लोड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक ऑलराउंडर अब लंबे ओवर नहीं फेंकते और प्रति पारी केवल 12-15 ओवर ही गेंदबाजी करते हैं। 'अगर हार्दिक 12-15 ओवर गेंदबाजी करते हैं, तो वह वर्तमान फिटनेस और प्रदर्शन के साथ यह आसानी से कर सकते हैं। यह पूरी तरह से उनका निर्णय है।'

आगामी सीरीज और तैयारी

हार्दिक पांड्या को आगामी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज (11 जनवरी से) में आराम देने की संभावना है, ताकि उनका वर्कलोड नियंत्रित रहे। हालांकि, वह टी20 सीरीज में ब्लैक कैप्स के खिलाफ खेलते हुए टीम का समर्थन कर सकते हैं।