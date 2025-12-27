पनवेल: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। धोनी महाराष्ट्र के पनवेल में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की 60वीं जन्मदिन पार्टी में पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ नजर आए। आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहने वाले धोनी का यह अंदाज फैंस को खासा पसंद आया।

परिवार संग निजी समारोह में पहुंचे धोनी

यह पार्टी पूरी तरह से एक प्राइवेट सेलेब्रेशन थी, जिसमें सलमान खान के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। धोनी का सादगी भरा अंदाज और परिवार के साथ उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। पार्टी में आते-जाते उनके वीडियो तेजी से वायरल हो गए।

#WATCH | Maharashtra | Former Captain of the Indian Cricket Team Mahendra Singh Dhoni leaves after attending actor Salman Khan's 60th birthday party at Panvel. pic.twitter.com/Sb7XA186Eo — ANI (@ANI) December 26, 2025

फैंस में दिखा खास उत्साह

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धोनी को देखकर फैंस ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने सलमान खान और धोनी की दोस्ती की तारीफ की, तो कुछ ने जीवा के साथ धोनी के बॉन्ड को दिल छू लेने वाला बताया।

IPL 2026 में एक बार फिर दिखेंगे माही

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अब भी आईपीएल में सक्रिय हैं। वह आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते नजर आएंगे। धोनी का आखिरी क्रिकेट मुकाबला आईपीएल 2025 में देखने को मिला था। IPL 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद धोनी ने टीम की कप्तानी संभाली थी। हालांकि CSK का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही। धोनी ने उस सीजन में 196 रन बनाए थे।

IPL 2026 से पहले CSK में बड़ा बदलाव

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा कदम उठाते हुए संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया है। इस बड़े सौदे में CSK ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को RR के हवाले किया, जबकि संजू सैमसन 18 करोड़ रुपये की राशि पर CSK का हिस्सा बने।