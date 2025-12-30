नई दिल्ली : भारत के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जनवरी में बड़ौदा के विजय हजारे ट्रॉफी के आखिरी तीन लीग मैचों में से दो में खेलेंगे जिसके बाद 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'हां, यह कन्फर्म है कि हार्दिक 3 और 8 जनवरी को बड़ौदा के विजय हजारे मैचों में खेलेंगे जो विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ हैं। वह 6 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए काफी आराम की जरूरत है। हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में खेलना चाहते थे, लेकिन टीम थिंक-टैंक ने उन्हें सीरीज से आराम करने की सलाह दी, क्योंकि वे चाहते हैं कि वह बाद की T20I सीरीज और सबसे महत्वपूर्ण T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रहें।'

पांड्या ने आखिरी बार भारत के लिए मार्च में वनडे खेला था, जो दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ, जिनके वर्कलोड को भी काफी मैनेज करने की जरूरत है, पांड्या के 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 21 जनवरी को नागपुर में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की T20I सीरीज में लौटने की उम्मीद है।