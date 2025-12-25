स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका संयम और परिपक्वता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर सेल्फी को लेकर हुई एक असहज घटना में पांड्या ने जिस तरह से खुद को संभाला, उसने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए खिलाड़ी किस तरह दबाव और अप्रिय व्यवहार का सामना करते हैं।
क्रिसमस डिनर के बाद अजीब स्थिति
यह घटना उस वक्त हुई जब हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ क्रिसमस डिनर के बाद एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। बाहर पहले से मौजूद कई फैंस उनकी एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। पांड्या ने कार तक पहुंचने से पहले कुछ फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और बेहद शालीन व्यवहार दिखाया।
सेल्फी न मिलने पर फैन ने दी गाली
भीड़ के बीच एक फैन सुरक्षा घेरे की वजह से हार्दिक पांड्या तक नहीं पहुंच पाया। निराशा में उस फैन को कथित तौर पर अपशब्द कहते हुए सुना गया। यह पल कैमरे में कैद हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, पांड्या ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही पलटकर देखा। उन्होंने स्थिति को टालते हुए चुपचाप अपनी कार की ओर बढ़ना ही बेहतर समझा।
संयम और प्रोफेशनल रवैया
चाहे हार्दिक पांड्या ने वह टिप्पणी सुनी हो या नहीं, उनका शांत रहना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। एक बड़े सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते, जहां हर प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो सकती है, वहां इस तरह का संयम दिखाना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने पांड्या की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने परिपक्वता और प्रोफेशनलिज़्म की मिसाल पेश की।
प्रसिद्धि के साथ आने वाली चुनौतियां
यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि मशहूर खिलाड़ियों को सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी लगातार दबाव झेलना पड़ता है। हर फैन की उम्मीद पूरी कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन ऐसे हालात में शांत रहना ही समझदारी मानी जाती है। हार्दिक पांड्या का यह रवैया युवा खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए एक सीख के तौर पर देखा जा रहा है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन
मैदान के बाहर की इस घटना के अलावा, हार्दिक पांड्या हाल ही में अपने खेल को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ में उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले मैच में उन्होंने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला और सीरीज़ की दिशा तय कर दी।
आखिरी T20I में यादगार पारी
सीरीज़ का सबसे यादगार पल अहमदाबाद में देखने को मिला, जहां पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन ठोक दिए। उन्होंने महज़ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज़ T20I फिफ्टी रहा। इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया और 3-1 से सीरीज़ अपने नाम की।
मैदान पर भावुक जश्न
इस धमाकेदार पारी के बाद हार्दिक पांड्या ने VIP स्टैंड की ओर देखकर महिका शर्मा को फ्लाइंग किस दी। यह निजी लेकिन भावुक पल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उनके शानदार प्रदर्शन में एक यादगार रंग जोड़ गया।