स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट जगत में लंबे समय से देखा जा रहा है। कई मौकों पर दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे माहौल में अबू धाबी T10 लीग के दौरान एक दृश्य खास चर्चा में रहा, जब भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मैच के बाद हाथ मिलाया। क्रिकेट की इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना ने पुराने विवादों के बीच खेल की भावना को एक बार फिर सामने रखा। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले साल कई भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया था।

अबू धाबी T10 लीग में दिखा खेल भावना का सकारात्मक पल

अबू धाबी T10 लीग में एस्पिन स्टैलियंस और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच मैच खत्म होने के बाद यह अनोखा क्षण सामने आया। कप्तान हरभजन सिंह ने शाहनवाज़ दहानी से हाथ मिलाकर खेल की मर्यादा निभाई, जिसे देखकर फैन्स भी हैरान रह गए। इस gesture ने क्रिकेट की उस पुरानी परंपरा को याद दिलाया जिसमें मैदान पर प्रतिस्पर्धा कितनी भी तीव्र क्यों न हो, मैच के बाद खिलाड़ी विनम्रता से एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

पहलगाम हमले के बाद बढ़ी दूरी का असर क्रिकेट तक पहुंचा

पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और गहरा हो गया था। इसका असर खिलाड़ियों के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखा। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेटर्स चाहे पुरुष टीम हो या महिला ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज करना शुरू कर दिया था। एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की टीम का पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना इसका पहला बड़ा उदाहरण बना। इसी तरह महिला टीमों ने भी कुछ मौकों पर हाथ मिलाने की परंपरा का पालन नहीं किया, जिसमें कोलंबो और दोहा में हुए मुकाबले शामिल हैं। यह दूरी एक तरह का “साइलेंट प्रोटेस्ट” मानी गई।

In July - Harbhajan Singh withdrew from the match against Pakistan in the WCL.



In November - Harbhajan Singh was seen shaking hands with Pakistan’s Shahnawaz Dahani in the Abu Dhabi T10 League. pic.twitter.com/Xx9KWKsVDL — ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 20, 2025

हरभजन का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार

2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ खेलने से इंकार किया था। उन्होंने इस फैसले के पीछे देश की भावनाओं और राजनीतिक हालात का हवाला दिया। उनकी अनुपस्थिति से इंडिया चैंपियंस टीम सेमीफाइनल तक नहीं खेल सकी और पाकिस्तान सीधे फाइनल में पहुंच गया। उस समय हरभजन ने कहा था कि “खून और पसीना एक साथ नहीं बह सकते,” जिससे उनका विरोध स्पष्ट हो गया था।

महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में दिखी सकारात्मकता

तनाव के बीच एक सुखद पहलू यह भी रहा कि हाल ही में श्रीलंका में हुए विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड में दोनों देशों की खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाया। मैच समाप्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही बस में सफर भी करती देखी गईं। पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफ़ीक ने भारत की जीत को स्वीकार किया और भारतीय कप्तान दीपिका ने भी विपक्षी टीम की मेहनत की सराहना की।

दहानी का शानदार प्रदर्शन, लेकिन मैच स्टैलियंस के हाथ से फिसला

मैच की बात करें तो नॉर्दर्न वॉरियर्स ने एस्पिन स्टैलियंस को चार रन से मात दी। वॉरियर्स ने एक विकेट पर 114 रन का मजबूत स्कोर बनाया और इसका सफल बचाव किया। शाहनवाज़ दहानी ने गेंदबाज़ी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 10 रन देकर दो अहम विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी ओर, हरभजन सिंह गेंदबाज़ी में किफायती रहे लेकिन बल्लेबाज़ी में रन आउट होकर केवल एक रन ही बना सके।