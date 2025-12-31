Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन चार टीमों को चुना है जिनके 7 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमी-फाइनल में पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना है। हरभजन ने दो बार की विजेता इंग्लैंड को 2026 एडिशन में तीसरा खिताब जीतने के पसंदीदा टीमों में शामिल नहीं किया है जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। 

महान स्पिनर ने कहा कि भारत परिस्थितियों से निपटने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार होगा। गल्फ टुडे के हवाले से हरभजन ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत के पास (T20) वर्ल्ड कप जीतने का बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वे बहुत मजबूत टीम हैं और वे अपने घर में खेल रहे हैं। वे परिस्थितियों को किसी और से बेहतर जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप का दबाव कुछ ऐसा है जिसे उन्हें दूसरों से बेहतर संभालना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है।'

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम का 2025 में T20I फॉर्म शानदार था। उन्होंने 19 में से 16 मैच जीते। वे T20 वर्ल्ड कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेंगे। उन्होंने पिछले एडिशन में महान क्रिकेटर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था, जो 2024 में अमेरिका और कैरेबियन में खेला गया था। 

ऑस्ट्रेलिया 2021 में पहली बार खिताब जीतने के बाद अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा। वे 2010 में रनर-अप रहे थे और 2007 और 2012 में सेमी-फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए थे। जहां तक दक्षिण अफ्रीका की बात है तो 2024 का एडिशन प्रोटियाज के लिए बहुमूल्य ट्रॉफी जीतने का सबसे करीबी मौका था। 

दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ एक कड़े मुकाबले में सिर्फ 7 रनों से हार गया था। इस बीच अफगानिस्तान ने 2010 में डेब्यू करने के बाद से अब तक यह ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जीता है। उन्होंने 2024 के एडिशन में शानदार प्रदर्शन किया और युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और बांग्लादेश के अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराया। वे पहली बार सेमी-फाइनल में पहुंचे, लेकिन आखिर में प्रोटियाज से हार गए। 
 