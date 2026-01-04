न्यूयॉर्क/ऑकलैंड: सात बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन वीनस विलियम्स ने साफ कर दिया है कि 45 साल की उम्र में भी उनके अंदर टेनिस खेलने की वही आग मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से पहले वीनस ने कहा कि वह सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्तर का टेनिस दिखाने के इरादे से कोर्ट पर उतर रही हैं।

वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्डकार्ड मिला है और इसके साथ ही वह टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। मेलबर्न में वह पांच साल बाद वापसी कर रही हैं, हालांकि इस रिकॉर्ड के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी।

रिकॉर्ड पर नहीं, खेल के आनंद पर फोकस

वीनस ने कहा कि अब उनका नजरिया पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा, “अब मैं रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भागती। मेरा लक्ष्य खुश रहना है और खुद को चुनौती देना है। असहज परिस्थितियों को अपनाना ही चैंपियंस की पहचान होती है।”

उन्होंने आगे जोड़ा कि इतनी लंबी दूरी तय कर टूर्नामेंट खेलने आने का मतलब ही है कि उनके भीतर अब भी जीतने की भूख मौजूद है। “मैं आधी दुनिया पार करके यहां सिर्फ औपचारिकता निभाने नहीं आती। मेरे अंदर अब भी वही जुनून है।”

फिटनेस और अनुभव बना सबसे बड़ा हथियार

वीनस का मानना है कि टेनिस उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करता है। “टेनिस बहुत कैलोरी बर्न करता है और यह शानदार फिटनेस देता है। अगर फिट रहना है, तो खेलते रहना होगा।” पांच बार की विंबलडन चैंपियन वीनस इससे पहले 2003 और 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स फाइनल खेल चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने बहन सेरेना विलियम्स के साथ चार बार ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का खिताब भी जीता है।

16 महीने के ब्रेक के बाद वापसी

वीनस का आखिरी टूर्नामेंट अगस्त में यूएस ओपन था, जहां वह 16 महीने के लंबे ब्रेक के बाद लौटी थीं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले वह ऑकलैंड और होबार्ट में होने वाले वॉर्म-अप टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगी, ताकि मैच प्रैक्टिस की कमी को दूर किया जा सके।

कम मैच खेले, लेकिन आत्मविश्वास बरकरार

ऑकलैंड में मीडिया से बात करते हुए वीनस ने कहा, “मेरे पास अनुभव बहुत है, लेकिन इस ड्रॉ में शायद मैंने सबसे कम मैच खेले हैं। मुझे शुरुआत से ही तेज खेल दिखाना होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि टेनिस की खूबसूरती यही है कि मैच लंबे होते हैं और खिलाड़ी को खुद को संभालने का मौका मिलता है।

पहला मुकाबला मैग्डा लिनेट से

ऑकलैंड ओपन में वीनस का पहला मुकाबला सोमवार को पोलैंड की पांचवीं वरीयता प्राप्त और दुनिया की 54वें नंबर की खिलाड़ी मैग्डा लिनेट से होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 45 साल की उम्र में वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक और यादगार अध्याय जोड़ पाएंगी।

