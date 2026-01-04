नई दिल्ली: इंडियन सुपर लीग (ISL) को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस के बीच अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने बड़ा संकेत दिया है। AIFF ने घोषणा की है कि ISL के अगले सीजन की शुरुआत की तारीख अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। यह फैसला एक आपात बैठक के बाद लिया गया है।

आपात बैठक में क्या हुआ फैसला?

AIFF ने शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा, 'AIFF के पदाधिकारियों ने शनिवार को एक आपात बैठक की, जिसमें AIFF-ISL कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार किया गया।' यह कोऑर्डिनेशन कमेटी 20 दिसंबर 2025 को AIFF कार्यकारिणी और वार्षिक आम बैठक के बाद गठित की गई थी।

रिपोर्ट को मिली मंजूरी, AIFF कराएगा लीग

AIFF के अनुसार, 'कोऑर्डिनेशन कमेटी को 2 जनवरी 2026 तक अपनी रिपोर्ट AIFF सचिवालय को सौंपने के लिए कहा गया था, जिसे समय पर जमा किया गया। रिपोर्ट को AIFF पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया और सिफारिश की कि लीग का आयोजन AIFF द्वारा किया जाए।'

इसके बाद AIFF ने साफ किया, 'AIFF ही इंडियन सुपर लीग का संचालन करेगा और इसके शुरू होने की तारीख अगले सप्ताह घोषित की जाएगी।'

क्यों अधर में लटकी थी इंडियन सुपर लीग?

ISL तब से संकट में थी जब फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) और AIFF के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (MRA) के नवीनीकरण पर सहमति नहीं बन पाई। MRA की अवधि 8 दिसंबर 2025 को समाप्त होनी थी, जो 2025-26 सीजन के बीच पड़ती। इसी अनिश्चितता के चलते FSDL ने लीग को तय समय पर शुरू करने से इनकार कर दिया।

क्लब खेलने को तैयार, लेकिन शर्तों के साथ

AIFF को गुरुवार को ISL के लगभग सभी क्लबों से पत्र मिले, जिनमें उन्होंने 2025-26 सीजन में भाग लेने की इच्छा जताई। हालांकि क्लबों ने यह भी साफ किया कि उनकी भागीदारी AIFF द्वारा दी जाने वाली वित्तीय और प्रशासनिक गारंटी पर निर्भर करेगी।

खिलाड़ियों की FIFA से गुहार

इस बीच भारत के कई दिग्गज फुटबॉलरों ने FIFA से हस्तक्षेप की अपील की। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने कहा, 'जनवरी आ चुका है और हमें इंडियन सुपर लीग में खेलते हुए आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए था।'

डिफेंडर संदीश झिंगन ने कहा, 'इसके बजाय हम डर और मजबूरी में वह बात कह रहे हैं, जिसे हम सब पहले से जानते हैं।' पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने कहा, 'खिलाड़ी, स्टाफ, मालिक और फैंस—सबको स्पष्टता, सुरक्षा और सबसे बढ़कर भविष्य चाहिए।'

भारतीय फुटबॉल स्थायी ठहराव की ओर

खिलाड़ियों ने अपने बयान में आगे कहा, 'भारतीय फुटबॉल प्रशासन अब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं दिख रहा। हम स्थायी ठहराव की ओर बढ़ रहे हैं। यह भारतीय फुटबॉल को बचाने की आखिरी कोशिश है।'

उन्होंने FIFA से अपील करते हुए कहा, 'यह राजनीतिक अपील नहीं है, बल्कि मजबूरी है। हम एक मानवीय, खेल और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हम सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कृपया हमारी मदद करें।'

