कराची : अनुभवी पाकिस्तानी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से घर लौट आएंगे जिससे अगले साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर संदेह है।

शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि बिग बैश लीग (BBL) में ब्रिस्बेन हीट के लिए फील्डिंग करते समय उन्हें घुटने में चोट लग गई थी। शाहीन, जिन्हें BBL में अपने पहले मैच में संघर्ष करना पड़ा था, 2021-22 में श्रीलंका में एक टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद घुटने की सर्जरी के बाद लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहे थे।

एक PCB अधिकारी ने कहा कि शाहीन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ चर्चा के बाद वापस बुलाया गया है क्योंकि शुरुआती फीडबैक यह था कि उन्हें चोट से उबरने के लिए पूरी तरह से आराम और समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चोट की गंभीरता और ठीक होने में लगने वाले संभावित समय का पता बोर्ड के डॉक्टरों से मिलने के बाद चलेगा।

शाहीन ने सोशल मीडिया पर टूर्नामेंट को समय से पहले छोड़ने पर निराशा व्यक्त की। BBL टीम द्वारा जारी एक बयान में उन्होंने कहा, 'मुझे ब्रिस्बेन के लिए खेलते हुए बहुत मजा आया और मुझे दुख है कि मैं टीम के साथ सीजन खत्म नहीं कर पाऊंगा।' उन्होंने लिखा, 'उम्मीद है, मैं जल्द ही मैदान पर वापस आऊंगा।'

शाहीन ने ब्रिस्बेन हीट के लिए 4 मैच खेले जिसमें उन्होंने 76.50 की औसत से 2 विकेट लिए। अपने पहले मैच में उन्हें दो फुल-टॉस गेंदें फेंकने के बाद गेंदबाजी से हटा दिया गया था। चोट लगने से पहले ही शाहीन को श्रीलंका में तीन मैचों की T20I सीरीज (7-11 जनवरी) के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं किया गया था।