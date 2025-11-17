नई दिल्ली: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तैयार की गई अत्यधिक गेंदबाज-हितैषी पिच की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की सतहें 'टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर रही हैं।' दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रन से हार झेलनी पड़ी और मैच तीन दिनों के भीतर समाप्त हो गया।

"टेस्ट क्रिकेट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि" — हरभजन

अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए हरभजन ने कहा, 'उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।' उन्होंने दावा किया कि कई सालों से ऐसी पिचें तैयार की जा रही हैं, लेकिन जब टीम जीत जाती है तो इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाता।

“जीत सब कुछ नहीं, खिलाड़ी नहीं हो रहे विकसित”

हरभजन ने आगे कहा कि लगातार ऐसी पिचों पर खेलने से न बल्लेबाज विकसित हो पाते हैं और न गेंदबाज। 'आप जीत तो रहे हैं, लेकिन कोई असली फायदा नहीं है। खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ रहे, बस चक्की में बंधे बैल की तरह घूमते जा रहे हैं।'

“कौशल नहीं, पिच के कारण गिर रहे विकेट”

2001 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 विकेट लेने वाले हरभजन ने कहा कि ऐसी पिचें क्रिकेटरों की असली काबिलियत को छुपा देती हैं। उन्होंने कहा, 'यहां बल्लेबाज ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें रन बनाना आता ही नहीं। लोग कौशल के दम पर नहीं, बल्कि पिच के कारण आउट हो रहे हैं। यह टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है।'

दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेगी।