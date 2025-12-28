स्पोर्ट्स डेस्क : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, क्योंकि एशेज में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए उन्होंने जो पिच दी थी, उससे क्रिकेट जगत नाराज है। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट में मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हो गया क्योंकि पहले दिन रिकॉर्ड 20 विकेट गिरे थे। MCG की पिच 'संतोषजनक' लेवल से काफी नीचे थी, जिसमें ज्यादा 'गंदी' घास थी जो सीमर्स के लिए फायदेमंद थी और सूत्रों ने यह भी बताया कि इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट के बाकी तीन दिनों में टिकट बिक्री पर अनुमानित 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा।

दूसरे दिन से पहले CA के CEO ने बताया कि वे छोटे टेस्ट के लिए USD 3.3 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगा रहे थे और जाहिर है पर्थ में छोटे टेस्ट के कारण उन्हें लगभग $5 मिलियन का नुकसान हुआ। MCG में पर्थ की तुलना में लगभग 40,000 ज्यादा बैठने की क्षमता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे 15 मिलियन डॉलर से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्टर ने लिखा, 'मैं सुन रहा हूं कि टिकट बिक्री में लगभग $16 मिलियन का नुकसान हुआ है...अगले 2 दिनों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इतना नुकसान होगा...साथ ही बहुत ब्रॉडकास्टर भी गुस्से में हैं।'

ICC द्वारा MCG पिच को सब-पार रेटिंग दी जाएगी

एक और घटनाक्रम में जाने-माने क्रिकेट रिपोर्टर रॉबर्ट क्रैडॉक ने अपने नए कॉलम में ICC द्वारा MCG पिच को सब-पार रेटिंग देने की बात कही है। क्रैडॉक ने लिखा, 'मैच अधिकारी इसे सब-पार रेटिंग देंगे...ऑस्ट्रेलिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस गंदी पिच पर (इंग्लैंड) ने जीत हासिल की, वह फिर कभी न दिखे।'

पिछली बार MCG को 2017 में सब-पार रेटिंग मिली थी और ICC के पास अब रिव्यू के लिए चार विकल्प हैं - बहुत अच्छा, संतोषजनक, असंतोषजनक और अनुपयुक्त। अगर ICC MCG पिच को संतोषजनक से नीचे रेटिंग देता है, तो वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट मिलेगा जो अगर सालों में काफी ज्यादा हो जाता है तो अंतरराष्ट्रीय मैच होस्ट करने पर बैन लग सकता है।

क्रैडॉक के अनुसार, 'क्यूरेटर ने सतह पर 10mm घास छोड़ी थी, पिछले साल से 3mm ज़्यादा और गेंदबाजों को काम करने के लिए काफी कुछ मिला।' क्रिकेट की दुनिया के एक्सपर्ट्स की बात से सहमत होते हुए इंग्लैंड के महान खिलाड़ी केविन पीटरसन ने इसे पूरी तरह से गड़बड़ और खेल के सबसे अच्छे फॉर्मेट का अपमान' बताया। फिर भी इंग्लैंड की जीत ने मेहमान टीम को एशेज में क्लीन स्वीप की शर्मिंदगी से बचा लिया क्योंकि दोनों टीमें 4 जनवरी को सिडनी में सीरीज के आखिरी मैच के लिए फिर से मिलेंगी।