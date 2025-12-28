स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी ओपनिंग भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले हेड ने कहा कि अगर टीम की जरूरत होगी तो वह लंबे समय तक ओपनर के तौर पर खेलने के लिए तैयार हैं। सिडनी में होने वाला यह मुकाबला उनके लिए खास माना जा रहा है।

ओपनर के रूप में शानदार प्रदर्शन

ट्रेविस हेड इस सीरीज में ओपनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दो शानदार शतक जड़े हैं और वह एशेज 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। पहले जहां हेड नंबर-5 पर बल्लेबाज़ी करते थे, वहीं अब टॉप ऑर्डर में उनकी बल्लेबाज़ी टीम के लिए बड़ी ताकत बन गई है।

हेड ने क्यों जताई संतुष्टि

मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद ट्रेविस हेड ने कहा, 'मैं टॉप पर बल्लेबाज़ी करके अच्छा महसूस कर रहा हूं। गेंद को बेहतर तरीके से पढ़ पा रहा हूं और अलग-अलग हालात में टीम के लिए योगदान देना सुखद है।'

टीम में बाकी बल्लेबाज़ों पर दबाव

हालांकि हेड का टॉप-6 में स्थान लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कई अन्य बल्लेबाज़ों का प्रदर्शन चिंता बढ़ा रहा है। पहले चार टेस्ट मैचों में लगातार कम स्कोर के कारण कुछ खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की नजरें टिकी हुई हैं।

जेक वेदराल्ड को लेकर हेड का समर्थन

ट्रेविस हेड ने अपने ओपनिंग पार्टनर जेक वेदराल्ड का खुलकर बचाव किया है। वेदराल्ड ने अब तक 8 पारियों में 146 रन बनाए हैं, लेकिन हेड का मानना है कि उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हर खिलाड़ी के लिए मुश्किल होती है और वेदराल्ड में आगे बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है।

चयनकर्ताओं को दी खास सलाह

हेड ने चयनकर्ताओं से आग्रह किया कि सिडनी टेस्ट के बाद भी जेक वेदराल्ड पर भरोसा बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पिचें चुनौतीपूर्ण रही हैं और ऐसे में युवा खिलाड़ियों को समय देना बेहद जरूरी है।

एशेज 2025-26 का मौजूदा हाल

अब तक चार टेस्ट मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। एशेज का आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज़ का शानदार समापन करना चाहेंगी।