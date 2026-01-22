नागपुर : किसी भी रहस्यमयी स्पिनर को समझना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक के रूप में तेजी से उभर रहे हैं जिन्होंने कम से कम कुछ हद तक इस रहस्य को सुलझा लिया है। बुधवार को यहां भारत के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने न केवल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बल्कि वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर का सामना करने के अपने स्पष्ट तरीके के लिए भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

फिलिप्स ने पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती का डटकर सामना किया और उनके खिलाफ कुछ शानदार शॉट लगाए। उन्होंने कहा कि संतुलन, सिर की सही स्थिति और गेंद फेंकते समय अधिकतम जानकारी हासिल करने से ही वह इस गेंदबाज के खिलाफ सफल रहे। फिलिप्स ने मैच के बाद कहा, ‘उसे समझना बहुत मुश्किल है। वह बहुत अच्छी लेंथ और तेज गति से गेंदबाजी करता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सही पोजीशन में आना, अपना ध्यान सही जगह पर रखना और उसके हाथों की सही स्थिति का अधिक से अधिक सही आकलन करना ही महत्वपूर्ण है।'

उन्होंने कहा, ‘हर कोई अलग तरह से खेलता है और जिन पिचों पर गेंद ज्यादा घूमती है, वहां वह और भी मुश्किल हो जाता है। आज हम जिस तरह की पिच पर खेले उसमें बहुत ज्यादा टर्न नहीं था। इस तरह की पिच पर खेलना कभी-कभी आसान हो जाता है लेकिन इसके बावजूद उसकी गेंद का सामना करना आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर किसी को उससे निपटने के अपने-अपने तरीके खोजने होंगे।'

फिलिप्स ने वरुण की 9 गेंदों का सामना किया जिनमें उन्होंने दो गगनचुंबी छक्कों सहित 19 रन बनाए और केवल एक डॉट बॉल खेली। फिलिप्स से यह भी पूछा गया कि क्या लॉकी फर्ग्यूसन या मैट हेनरी जैसे तेज गेंदबाज अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए बेहतर विकल्प हो सकते थे, जिन्होंने भारत को शीर्ष क्रम में धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। फिलिप्स ने कहा, ‘यह मुश्किल सवाल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने आईपीएल के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा किया है, कभी-कभी जब कोई खिलाड़ी ऐसी फॉर्म में होता है तो आप कोशिश करते हैं कि गेंद को सबसे अच्छी जगह पर डालें और उम्मीद करते हैं कि वह कोई गलती करे।'