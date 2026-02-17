चेन्नई : चेन्नई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम ने 15.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। टीम ने 29 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

शुरुआती झटकों के बाद संभली पारी

न्यूजीलैंड को शुरुआत में कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाल लिया।दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए कनाडाई गेंदबाजों को दबाव में रखा।

रचिन रविंद्र का आत्मविश्वास भरा अर्धशतक

रचिन रविंद्र ने 38 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। शिवम शर्मा की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर लगाया गया उनका छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विजयी चौका जस्करनदीप सिंह की गेंद पर पुल शॉट लगाकर आया, जिसके साथ ही कीवी कैंप में जश्न शुरू हो गया।

ग्लेन फिलिप्स का ताबड़तोड़ साथ

ग्लेन फिलिप्स ने भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया और रविंद्र के साथ मैच को आसानी से खत्म किया।दोनों के बीच मजबूत साझेदारी ने कनाडा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

पहले कनाडा ने बनाए 173 रन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कनाडा ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। कनाडा की ओर से बल्लेबाजों ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रनगति पर लगाम लगाई। 173 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन चेन्नई की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आई।

29 गेंद पहले जीत, नेट रन रेट भी मजबूत

इस बड़ी जीत से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है, जो सुपर-8 के समीकरण में अहम भूमिका निभा सकता है। 29 गेंद पहले लक्ष्य हासिल करना टीम की आक्रामक मानसिकता को दर्शाता है।

सुपर-8 में न्यूजीलैंड की एंट्री

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड सुपर-8 में पहुंच गया है। टीम का नेट रन रेट भी मजबूत हुआ है, जो आगे के मुकाबलों में अहम भूमिका निभा सकता है। अब कीवी टीम का लक्ष्य सुपर-8 में भी इसी लय को बरकरार रखना होगा।