स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। लगभग एक लाख दर्शकों के सामने ‘किलर मिलर’ ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और भारत को 76 रन की करारी हार झेलनी पड़ी।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत भले ही अफ्रीका के लिए खराब रही और टीम ने 20 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद मैच की कहानी बदल गई।

मिलर और ब्रेविस ने पारी को संभाला

शुरुआती झटकों के बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने पहले पारी को स्थिर किया और फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 50 गेंदों में 97 रन की शानदार साझेदारी हुई। ब्रेविस ने 29 गेंदों में 45 रन (3 चौके, 3 छक्के) बनाए।

टूटा पुराना रिकॉर्ड

मिलर-ब्रेविस की इस साझेदारी ने टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड जेपी डुमिनी और एबी डिविलियर्स (76 रन) के नाम था।

26 गेंदों में अर्धशतक, खास क्लब में शामिल

ब्रेविस के आउट होने के बाद भी मिलर का बल्ला चलता रहा। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले लिटन दास (23 गेंद), हेनरिक क्लासेन (23 गेंद) और ट्रेविस हेड (24 गेंद) यह कारनामा कर चुके हैं। मिलर ने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

दक्षिण अफ्रीका ने दिया 188 रन का लक्ष्य

दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों में नाबाद 44 रन की तेज पारी खेली। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने 20 रन खर्च किए, जिससे स्कोर 187 तक पहुंच गया।

भारत की बल्लेबाजी ढही, 76 रन से हार

188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम दबाव में नजर आई। टॉप ऑर्डर जल्दी ढह गया और पूरी टीम 111 रन पर ऑलआउट हो गई। इस 76 रन की हार ने भारत के नेट रन रेट को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी।

मैच का असर

इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 में मजबूत शुरुआत की, जबकि भारत के लिए अब आगे के दोनों मैच ‘करो या मरो’ जैसे हो गए हैं। डेविड मिलर की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में वह कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।