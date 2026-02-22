Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज (22 फरवरी) अहम मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की बल्लेबाजों के लिए दहशत ने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की रणनीति बदल दी है। पिछली आठ टी20आई में वरुण ने प्रोटियाज के खिलाफ 22 विकेट लिए हैं, जिसमें दिसंबर 2025 की हाई-प्रेशर सीरीज में 10 विकेट शामिल हैं।

सुपर-8 में भारत के मध्य ओवरों का सबसे खतरनाक हथियार बन चुके वरुण के खिलाफ क्विंटन डि कॉक ने अपने युवाओं को रणनीति पर काम करने और अपनी प्राकृतिक ताकत पर भरोसा रखने की सलाह दी है।

वरुण चक्रवर्ती: साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा खतरा

वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में गेंद दोनों तरफ घूमने की क्षमता है, जो उन्हें दुनिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर के रूप में स्थापित करती है। साउथ अफ्रीका का कैंप इस 'मिस्ट्री स्पिनर' को पढ़ने के लिए खास तैयारी कर रहा है, ताकि अहम मुकाबले में टीम इंडिया की मध्य ओवरों की ताकत को नियंत्रित किया जा सके।

क्विंटन डि कॉक ने कहा: 'हमारे खिलाड़ियों को बस अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा और सही समय पर अपने इन्स्टिंक्ट का इस्तेमाल करना होगा। वरुण ने पिछली सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इसलिए हमारी तैयारी और अधिक महत्वपूर्ण है।'

अभिषेक शर्मा की चुनौती

हालांकि क्विंटन डि कॉक ने अभिषेक शर्मा के हालिया फॉर्म को मामूली रखा। तीन लगातार गोल्डन डक के बावजूद उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाजों के लिए ऐसे झटके खेल का हिस्सा हैं। 'वह अभी युवा हैं और नंबर 1 टी20 बल्लेबाज होने का मतलब है कि वह कभी न कभी महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे।'