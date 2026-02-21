स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले से पहले रणनीतिक बदलावों को लेकर चर्चा में है। खासतौर पर Babar Azam की भूमिका को लेकर हेड कोच Mike Hesson का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रुप स्टेज में बाबर का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद उन्हें ओपनिंग से हटाकर नंबर चार पर भेजने का फैसला किया गया।

ग्रुप स्टेज में बाबर का फीका प्रदर्शन

ग्रुप चरण के चार मुकाबलों में बाबर आजम ने सिर्फ 66 रन बनाए। औसत: 22, स्ट्राइक रेट: 115.78; टी20 जैसे फॉर्मेट में यह आंकड़े टीम की जरूरत के मुताबिक नहीं माने जा रहे हैं। खासकर पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा, जो टीम मैनेजमेंट की चिंता का बड़ा कारण बना।

ओपनिंग से नंबर चार तक: रणनीतिक बदलाव

21 फरवरी को प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हेसन ने साफ कहा कि बाबर खुद अपने आंकड़ों से वाकिफ हैं। हेसन ने कहा: 'पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा है। इसलिए यह वह भूमिका नहीं है जिसकी हमें यहां जरूरत है।'

हेसन के मुताबिक, एशिया कप के बाद ही यह योजना बनाई गई थी कि बाबर को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए, ताकि वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकें और टीम को स्थिरता दे सकें।

“Not the best person…” बयान क्यों हुआ वायरल?

हेसन का चार शब्दों वाला बयान — 'Not the best person' — सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि 12वें ओवर के बाद जब तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब बाबर उस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी नहीं हैं। टीम में ऐसे अन्य खिलाड़ी मौजूद हैं जो डेथ ओवर्स में ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं।

हालांकि, हेसन ने यह भी स्पष्ट किया कि बाबर खुद अपनी भूमिका को समझते हैं और टीम के हित में इस बदलाव को स्वीकार किया है।

सुपर 8 में पाकिस्तान की राह

बाबर की खराब फॉर्म के बावजूद पाकिस्तान ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल कर सुपर 8 में जगह बनाई। टीम ने तीन मुकाबले जीते, जबकि एकमात्र हार भारत के खिलाफ मिली। नामीबिया पर 102 रन की बड़ी जीत के साथ टीम ने आत्मविश्वास हासिल किया।

अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में बाबर का नंबर चार पर प्रदर्शन पाकिस्तान की ट्रॉफी की उम्मीदों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

