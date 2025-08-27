Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने की घोषणा की। इस तरह क्रिकेट जगत को झकझोर देने वाली जीत और विवादों से भरे 16 साल के अध्याय का अंत हो गया। उन्होंने 7.2 की इकॉनमी रेट से 187 स्ट्राइक रेट के साथ अपने IPL करियर का अंत पांचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया। अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलना शुरू और अंत किया। इसके अलावा वह राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (अब बंद), दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए भी भी खेले। जीत के अलावा अश्विन के आईपीएल करियर में कई सुर्खियां बटोरने वाले पल भी रहे हैं जिन्होंने उन्हें अविस्मरणीय बना दिया। वह IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे और बिना गेंद फेंके नॉन-स्ट्राइकर को रन आउट करने वाले भी पहले खिलाड़ी थे। 

2019 में जोस बटलर को मांकडिंग आउट करना : 

2019 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अश्विन ने IPL के सबसे चर्चित पलों में से एक तब बनाया जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया। अश्विन अपने स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने वाले थे और बटलर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर बैकअप ले रहे थे। ऑफ स्पिनर ने देखा कि बटलर गेंद छोड़ने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल गए थे। उन्होंने मुड़कर शांति से स्टंप उड़ा दिए। इस घटना से दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई और लोगों में आक्रोश फैल गया, लेकिन तकनीकी रूप से यह खेल के नियमों के दायरे में था।

2022 में IPL में टैक्टिकल रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज : 

आर अश्विन IPL में टैक्टिकल रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 10वें ओवर में छठे नंबर पर प्रमोट किया। 23 गेंदों में 28 रन की अपनी पारी के दौरान दो गगनचुंबी छक्के लगाने के बाद अश्विन ने 19वें ओवर की शुरुआत में स्वेच्छा से रिटायर्ड आउट हो गए ताकि रियान पराग को मौका मिल सके, जब टीम का कुल स्कोर 4 विकेट पर 135 रन था। इस कदम से RR का स्कोर बढ़ गया और शिमरोन हेटमायर की फिनिशिंग किक के साथ उन्होंने 165 रन बनाए। यह IPL में पहली रणनीतिक रिटायर्ड आउट था। 

2022 में राजस्थान रॉयल्स को लीग चरण में शीर्ष दो में पहुंचाया : 

2022 में अश्विन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ IPL पारियों में से एक खेली और 23 गेंदों में 40 रन बनाए जिससे राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में रोमांचक जीत हासिल की और प्लेऑफ से पहले अंक तालिका में शीर्ष दो में जगह बनाई। आर अश्विन ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया और मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 23 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 40 रन बनाए और रियान पराग के साथ 39 रनों की अटूट साझेदारी करके आरआर को दो गेंद शेष रहते जीत दिलाई। 

2011 के फाइनल में क्रिस गेल का विकेट : 

2011 के फाइनल में अश्विन ने RCB के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही ओवर में शानदार फॉर्म में चल रहे क्रिस गेल को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर निर्णायक झटका दिया। गेल इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्होंने अकेले दम पर टूर्नामेंट में बैंगलोर की किस्मत बदल दी। लेकिन अश्विन, जिन्होंने पहले क्वालीफायर में गेल को आठ रन पर आउट किया था, ने फाइनल मुकाबले में ईण के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही ओवर में यूनिवर्स बॉस को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। अश्विन ने आईपीएल फाइनल में CSK के लिए तीन विकेट लिए और टूर्नामेंट का अंत चेन्नई के लिए सबसे ज़्यादा 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया। 

डेवाल्ड ब्रेविस विवाद : 

अपने संन्यास की घोषणा से कुछ दिन पहले अश्विन ने अपने चैनल पर यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि CSK 2025 में मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने के लिए 'अतिरिक्त' भुगतान करने को तैयार है। उनकी टिप्पणियों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि सभी साइनिंग प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और IPL के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। 