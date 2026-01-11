वडोदरा : भारत के करिश्माई बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रविवार को इतिहास रच दिया। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में हासिल की।

रोहित ने 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत की। धीमी शुरुआत के बाद 38 वर्षीय खिलाड़ी ने छठे ओवर में बेन फॉक्स के खिलाफ पहला छक्का लगाया। पूर्व कप्तान ने अगले ओवर में भी अपनी लय जारी रखी और काइल जैमीसन की बैक-ऑफ-ए-लेंथ गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। इसके साथ ही रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के भी पूरे कर लिए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

रोहित अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और 9वें ओवर में काइल जैमीसन की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 29 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे। रोहित ने अब वनडे में ओपनर के तौर पर 329 छक्के लगाए हैं जिससे उन्होंने वेस्टइंडीज के महान क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 328 छक्के हैं। भारतीय स्टार ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया था।

रोहित पिछले साल भी शानदार फॉर्म में थे। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने 14 वनडे पारियों में उतने ही मैचों में 650 रन बनाए, जिसमें एक बार नॉट आउट रहे। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 नॉट आउट था। वह फिलहाल ICC रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज हैं।