नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जेपी डुमिनी ने SA20 लीग को दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच करार दिया लेकिन साथ ही कहा कि इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं की जा सकती। डुमिनी ने कहा कि SA20 लीग की शुरुआत से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को दुनिया भर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं जिससे देश के क्रिकेट को फायदा हो रहा है।

डुमिनी ने SA20 द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीडिया बातचीत के दौरान कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इसे आप आईपीएल के बराबर रख सकते हैं। मेरे लिए आईपीएल गोल्ड स्टैंडर्ड है। और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है कि आप आईपीएल से जरूर सीख सकते हैं। हमारे लिए एसए20 निश्चित रूप से एक दीर्घकालीन विजन है।' उन्होंने कहा, ‘और इससे भी जरूरी बात यह है कि विश्व स्तरीय ढांचे के साथ दक्षिण अफ्रीकी प्रतिभा पर जोर दिया जा रहा है। आप उस प्रतिभा को कैसे ढूंढते हैं और एक और मंच कैसे देते हैं जिससे कि बेहद दबाव वाले और शीर्ष स्तरीय माहौल के बीच दक्षिण अफ्रीकी चयनकर्ताओं को खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिले।'

डुमिनी ने कहा, ‘जब 2008-2009 में आईपीएल शुरू हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। यह आपके प्रदर्शन और आपकी सोच को बेहतर बनाता है। और मुझे लगता है कि एसए20 के पास भी अब यही मौका है।' SA20 लीग के प्रभाव का जिक्र करते हुए डुमिनी ने कहा, ‘यह दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलना है, दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना है। आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। यह दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करके चयन के मौके पाने का अवसर है। और मुझे लगता है कि यह एक और शानदार मंच देता है।'

सनराइजर्स ईस्टर्न केप में ट्रिस्टन स्टब्स को पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला है और डुमिनी ने उन्हें टीम को रास्ता दिखाने वाला नेतृत्वकर्ता बताया। उन्होंने कहा, ‘वह (स्टब्स) कुछ समय से लगभग सभी प्रारूप में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे हैं और अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो यह उनके लिए बहुत निराशाजनक होता। उन्हें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में देखकर बहुत अच्छा लगता है।'

डुमिनी ने कहा, ‘मुझे लगता है कि उसमें शानदार नेतृत्व क्षमता है। मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा खिलाड़ी है जो अपने प्रदर्शन से उदाहरण पेश करता है। वह कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा।'

SA20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप (17 अंक), जोबर्ग सुपरकिंग्स (15), पार्ल रॉयल्स (13) और प्रिटोरिया कैपिटल्स (11) की टीम शीर्ष चार स्थान पर हैं लेकिन डरबन सुपर जाइंट्स (08) और एमआई केपटाउन (06) की नॉकआउट में जगह बनाने की राह मुश्किल होती जा रही है। डुमिनी ने कहा कि सुपर जाइंट्स और एमआई केपटाउन को अगर अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना है तो अपने संयोजन को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘टीम को फैसला करना होगा कि अब भी किन खिलाड़ियों का समर्थन करने की जरूरत है। हो सकता है कि फॉर्म में थोड़ी कमी हो लेकिन आपको अच्छे खिलाड़ी का समर्थन करना होगा।'