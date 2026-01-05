स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से रिलीज किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों में तनाव खुलकर सामने आ गया है। इस विवाद का असर सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश सरकार ने देश में IPL के टेलीकास्ट और प्रमोशन पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में होने वाले आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप में भाग न लेने का बड़ा फैसला भी किया है।

IPL टेलीकास्ट और प्रमोशन पर सरकार का सख्त फैसला

5 जनवरी को जारी एक आधिकारिक बयान में बांग्लादेश सरकार ने पुष्टि की कि IPL से जुड़े सभी प्रकार के प्रसारण, प्रचार और इवेंट कवरेज को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। सरकार ने साफ किया कि यह फैसला “जनहित” को ध्यान में रखते हुए और संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लिया गया है। आदेश के अनुसार, किसी भी टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म या प्रमोशनल गतिविधि के जरिए IPL कंटेंट दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

मुस्तफिजुर रहमान को KKR से रिलीज करने पर नाराजगी

विवाद की जड़ मुस्तफिजुर रहमान को IPL के नए सीज़न से पहले KKR द्वारा रिलीज़ किए जाने का फैसला है। बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के तहत उठाया गया और इसके पीछे कोई ठोस या तार्किक कारण नहीं बताया गया। सरकार के बयान में कहा गया कि इस फैसले ने बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान, परेशान और आक्रोशित किया है।

BCCI के रुख और बढ़ते कूटनीतिक संकेत

हालांकि BCCI ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि मुस्तफिजुर को रिलीज़ करने का फैसला द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति से जुड़ा है, लेकिन बोर्ड ने संकेत दिया कि व्यापक घटनाक्रमों ने इस निर्णय को प्रभावित किया। इसी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपात बैठक बुलाई।

भारत में ICC T20 विश्व कप से हटने का फैसला

रविवार को हुई BCB की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम 7 फरवरी से शुरू होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा, मौजूदा हालात और बांग्लादेश सरकार की सलाह को इस फैसले का आधार बताया।

सुरक्षा को लेकर BCB की चिंता

BCB के डायरेक्टर खालिद मसूद पायलट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि भारत एक खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो पूरी टीम की सुरक्षा पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसी चिंता के चलते भारत में खेलने से इनकार किया गया है।