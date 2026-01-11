स्पोर्ट्स डेस्क : वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। खास बात यह रही कि यह भारतीय टीम का नए साल का पहला इंटरनेशनल मैच था और कोटाम्बी स्टेडियम ने पहली बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी की।



पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 301 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। मेहमान टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 84 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में भारतीय टीम ने विराट कोहली के 93, शुभमन गिल के 56 और श्रेयस अय्यर के 49 रनों की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत की मजबूत शुरुआत, फिर उतार-चढ़ाव भरा रनचेज

301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने संभलकर पारी की नींव रखी। रोहित लय में दिखे, लेकिन 9वें ओवर में 39 के कुल स्कोर पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे।

इसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को मजबूती दी। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। इस दौरान कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर के 28,000 रन भी पूरे किए, जबकि गिल ने अर्धशतक जमाया। हालांकि 27वें ओवर में गिल 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

कोहली-अय्यर की साझेदारी और फिर मैच में आया मोड़

गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कोहली का साथ दिया। दोनों के बीच 77 रनों की अहम साझेदारी हुई। कोहली शतक के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन 40वें ओवर में 93 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया।

इसके बाद भारत को झटके लगे। रवींद्र जडेजा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर भी 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक विकेट गिरने से मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया।

हर्षित राणा की अहम पारी, राहुल-सुंदर ने दिलाई जीत

दबाव के बीच हर्षित राणा ने 29 रनों की साहसिक पारी खेलकर भारत को संभाला। जब हर्षित आउट हुए, तब भारत को 22 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। इसके बाद केएल राहुल और चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने संयम दिखाया और भारत को 49वें ओवर में ही जीत दिला दी।

न्यूजीलैंड की पारी: मजबूत शुरुआत, लेकिन अंत में लड़खड़ाहट

न्यूजीलैंड की शुरुआत भी शानदार रही। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और हेनरी निकोल्स ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की। दोनों ने 60-60 गेंदों में अपने अर्धशतक पूरे किए। हर्षित राणा ने पहले निकोल्स (62 रन) और फिर कॉन्वे (56 रन) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद मोहम्मद सिराज ने विल यंग (12 रन) को पवेलियन भेजा। कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स का विकेट लिया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल हे को आउट किया। रन आउट के जरिए ब्रेसवेल का विकेट गिरा और सिराज ने जकारी को भी चलता किया।

आखिर में डेरिल मिचेल ने 71 गेंदों में 84 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन 48वें ओवर में उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी 300 रनों पर सिमट गई।

ये थी प्लेइंग 11

भारत : रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक।