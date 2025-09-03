लीड्स : पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका से 7 विकेट से मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्क बुचर ने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास वनडे में 'किसी तरह का संयम बनाए रखने का साधन' नहीं है और उन्होंने कुछ 'बेहद खराब शॉट' खेले। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइन अप मंगलवार को लीड्स में 14 ओवर में 82/2 के स्कोर से महज 24.3 ओवर में 131 रन पर ऑल आउट हो गई। जेमी स्मिथ के अर्धशतक (48 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 54 रन) ने 2019 विश्व कप चैंपियन को पूरी तरह से शर्मसार होने से बचा लिया।

एडेन मार्करम (55 गेंदों में 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 86 रन) ने इंग्लैंड के गेंदबाजों जिनमें डेब्यू कर रहे सोनी बेकर (सात ओवरों में 76 रन देकर कोई विकेट नहीं) भी शामिल थे, की धज्जियां उड़ा दीं और प्रोटियाज ने सिर्फ 20.5 ओवरों में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की।

स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए बुचर ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे लिए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के बारे में सबसे असाधारण और चिंताजनक बात यह है कि उनके पास किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। आप जानते हैं कि इस समय विरोधी टीम ठीक-ठाक चल रही है। हमने शुरुआत में ही अच्छा प्रदर्शन किया। विरोधी टीम ने लैंथ के मामले में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे हमारे लिए सातवें नंबर पर बल्लेबाजी जारी रखना या शायद स्कोरिंग रेट को थोड़ा और बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।'

बुचर ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों से 'छोटी साझेदारी' करने का आग्रह किया, भले ही इसका मतलब रन-रेट को छह से घटाकर साढ़े 5 प्रति ओवर करना हो और खेल को "उसी तरह खेलना हो जिस तरह से इसे खेला जाना चाहिए'। और फिर हमारे पास पर्याप्त कौशल और पर्याप्त शक्ति वाले पर्याप्त खिलाड़ी हैं जो अंतिम 15 से 20 ओवरों में किसी भी (गेंदबाजी) लाइन-अप को तहस-नहस कर सकते हैं।'

बुचर ने बताया कि स्पिनर केशव महाराज (4/22) और वियान मुल्डर (3/33) के योगदान से प्रेरित द. अफ्रीकी टीम का आक्रमण अच्छा तो था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, 'आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है? हम (मैल्कम) मार्शल, (माइकल) होल्डिंग, (जोएल) गार्नर वगैरह के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, जिन्होंने अपनी नाकाबिलेतारीफ गेंदबाजी से हमें धूल चटा दी। हमने कुछ बेहद खराब शॉट खेले। इंग्लैंड के मध्यक्रम के उन शानदार खिलाड़ियों में से किसी के भी पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसे हम कुछ समय तक झेल सकें। हमें खुद को वापस मैदान में उतारना चाहिए और किसी समय पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और बोर्ड पर ऐसा स्कोर बनाना चाहिए जिस पर हमारे गेंदबाजों के पास गेंदबाजी करने का मौका हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप मैच हार गए।'