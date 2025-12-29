स्पोर्ट्स डेस्क: क्रिकेट जगत के लिए दुखद खबर सामने आई है। इंग्लैंड और ग्लैमरगन के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ह्यू मॉरिस को साल 2022 की शुरुआत में आंत (बॉवेल) के कैंसर का पता चला था। इलाज के बाद वह कुछ समय के लिए अपने पेशेवर दायित्वों पर लौटे, लेकिन सेहत को प्राथमिकता देते हुए सितंबर 2023 में उन्होंने ग्लैमरगन के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था, ताकि परिवार के साथ समय बिता सकें।

ह्यू मॉरिस का क्रिकेट करियर

मैदान पर ह्यू मॉरिस एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे और ग्लैमरगन के लिए एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19,785 रन, लिस्ट-ए क्रिकेट में 8,606 रन और टेस्ट क्रिकेट में 115 रन बनाए। उनके नाम कुल 28,506 रन दर्ज हैं।

मॉरिस ने दो बार ग्लैमरगन की कप्तानी की और 1993 में टीम को संडे लीग का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें इंग्लैंड के लिए तीन टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड ए टीम की कप्तानी भी की और दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और श्रीलंका जैसे अहम दौरों पर टीम का नेतृत्व किया।

प्रशासनिक भूमिका में भी छोड़ी गहरी छाप

खेल से संन्यास के बाद ह्यू मॉरिस ने क्रिकेट प्रशासन में भी लंबा और प्रभावशाली योगदान दिया। उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) में 16 वर्षों तक वरिष्ठ पदों पर काम किया। ECB के मुख्य कार्यकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम ने अपने स्वर्णिम दौर में तीन लगातार एशेज सीरीज जीत हासिल कीं।

इसके बाद वह लगभग एक दशक तक ग्लैमरगन के मुख्य कार्यकारी रहे। इस दौरान उन्होंने क्लब की वित्तीय स्थिति को स्थिर किया और सोफिया गार्डन्स को ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट का अहम केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वेल्श फायर की घरेलू टीम खेलती है।

समाजसेवा और सम्मान

ह्यू मॉरिस का योगदान मैदान के बाहर भी बेहद सराहनीय रहा। वह 2002 में गले के कैंसर से उबर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने ‘हेड्स अप’ चैरिटी के संरक्षक के रूप में सिर और गर्दन के कैंसर पर शोध के लिए सक्रिय समर्थन दिया। उनकी सेवाओं को देखते हुए साल 2022 में उन्हें क्रिकेट और चैरिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए MBE सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा सितंबर 2024 में उन्हें वेल्श स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिससे वह वेल्स के महान खेल राजदूतों में शामिल हो गए।

ह्यू मॉरिस का जाना क्रिकेट जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।